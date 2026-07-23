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毒油案／檢二度搜索 不排除中聯更高層涉案

台灣新聞組／台北23日電
新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報其生產的「連淨苦茶油」（圖）疑似檢出苯駢...
新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報其生產的「連淨苦茶油」（圖）疑似檢出苯駢芘超標，22日前往查核。（圖／新北市衛生局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂食安案持續擴大，檢方二度搜索追查更高層涉案可能，同時連淨苦茶油又爆出疑似苯駢芘超標，政府則協調業者增產並研議集體求償。

食安風暴持續延燒，中聯油脂總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，17日遭法院收押禁見。台中地檢扣押中聯等4公司不法所得1.3億元（台幣，下同）後，昨再發動第二波搜索，不排除還有更高層涉案。

據了解，隨著余凌冲遭收押、同案油品業者高層手機被扣，檢方近期正緊鑼密鼓鑑識還原對話。在掌握相關事證後，檢方偵查再有突破，昨發動第二波搜索，針對涉案中聯相關員工搜索，朝食安法、偽造文書等方向，帶回被告、證人等十多人，不排除複訊後有強制處分。

此外，衛福部同意中聯油脂19批油品重新上架之際，新北市衛生局前晚又接獲連淨綠色科技公司自主通報，生產的「連淨苦茶油」疑似檢出每公斤含苯駢芘2.9微克，標準為2，業者已主動通知下游業者下架回收相關產品。衛生局昨天再會同食藥署稽查，現場抽驗5件苦茶油產品，由食藥署攜回檢驗；衛生局命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據作業指引提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。

經查連淨公司這批苦茶油共5024罐、1932公升，其中「有機苦茶油250毫升（批號26V224XW01）」於棉花田生機園地販售；「統一生機初榨苦茶油250毫升（批號26S624XW01）」於統一生機健康有機超市販售。總計939罐、234.75公升，其餘產品未販售、已封存。

新北衛生局提醒消費者，若曾購買到問題批號產品，請立即暫停食用，退換貨資訊可電洽連淨公司或參考連淨商城網站說明。

經濟部昨邀集罐頭公會、糖餅麵公會、連鎖餐飲及食品業者代表座談。經長龔明鑫會後表示，部分使用到不合格油品的下游業者可能因此蒙受經濟損失，與會業者提出集體求償的構想，公會若發起集體求償，經濟部將予以協助。

中元節及中秋節將至，外界關注油品供應是否充足。龔明鑫說，產發署已與大統益、長輝、台糖等3家業者協調，業者樂意配合增產，也有庫存可釋出，食用油品的供應至8月都沒有問題，業者願意增產之外，也說不會漲價。

副總統蕭美琴昨出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮時表示，中聯油品食安事件讓大家都很沉重，許多長期堅持品質的店家卻被上游業者隱匿所波及，她要向店家說聲辛苦了。

新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報其生產的「連淨苦茶油」疑似檢出苯駢芘超標...
新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報其生產的「連淨苦茶油」疑似檢出苯駢芘超標，22日前往查核。（圖／新北市衛生局提供）

精華 FAQ

  • 台中地檢在扣押不法所得後，昨再發動第二波搜索，鎖定中聯相關員工與事證，並帶回十多人偵訊，朝食安法與偽造文書方向追查，不排除複訊後採取強制處分。

  • 新北市衛生局接獲自主通報後，發現連淨苦茶油疑似檢出每公斤2.9微克苯駢芘，超過標準2微克，業者已通知下游下架回收，並暫停作業與販售等待改善。

  • 經濟部已邀集相關公會與業者座談，支持若公會發起集體求償將予協助；同時也與大統益、長輝、台糖協調增產與釋庫存，強調8月前油品供應無虞且不會漲價。

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