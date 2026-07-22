新北大巨蛋落腳樹林「離台北太近？」 體育局：需求仍在、功能不同

樹林機五大巨蛋模擬圖。(新北市政府提供)

新北大巨蛋確定落腳樹林機五，與台北大巨蛋直線距離約14公里，外界關注兩座大型場館是否可能功能重疊、彼此競爭。新北市體育局長洪玉玲表示，新北大巨蛋定位為多功能場館，不只舉辦棒球賽，也可辦理演唱會、商展、汽車展及寵物展等活動，與台北大巨蛋不會有距離太近或功能衝突的問題。

洪玉玲指出，目前職棒仍有進入大巨蛋比賽的需求，新北大巨蛋也將導入智慧化進退場及快速轉場設計，參考札幌新型巨蛋經驗，提高不同活動間的場地轉換效率，減少場館受單一用途限制。她強調，台北、新北兩座大巨蛋「功能不同、定位不同」，市場需求仍然存在。

國立體育大學國際運動管理與創新博士學位學程教授陳成業則表示，兩座大巨蛋距離雖近，但評估新北是否需要興建大巨蛋，不能只看地理距離，也應考量場館能否帶動周邊商業、住宿、餐飲及區域發展。他舉例，歐美部分城市也會將大型場館設在仍有開發空間的地區，藉此帶動地方經濟。

陳成業指出，新北大巨蛋未來能否成功，關鍵在於非賽事期間是否仍能持續吸引人潮。除國際及職業賽事外，也可舉辦大型演唱會、聚會及展覽，並結合商場、娛樂空間、住宿及休閒設施，提高全年使用率，讓場館不只在比賽或演唱會期間運作。

至於如何與台北大巨蛋做出區隔，陳成業認為，台北大巨蛋位於繁華市中心，樹林則有不同的區域特色，新北可從當地景觀、文化、休閒資源及大漢溪周邊景點著手，包裝屬於新北的特色，打造兼具體育、娛樂、觀光、商業及城市發展功能的複合場館，而非複製另一座台北大巨蛋。

洪玉玲另表示，新北目前也持續推動「板二BOT」，未來功能可比照小巨蛋型場館，後續將持續招商。