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臺灣米其林61家摘星 台南新竹破蛋 這家餐廳3星9連霸

記者高婉珮羅建怡／台北22日電
「臺灣米其林指南2026」21日公布星級餐廳名單，其中一星餐廳由去年的43家，增...
「臺灣米其林指南2026」21日公布星級餐廳名單，其中一星餐廳由去年的43家，增加至49家。（記者沈昱嘉／攝影）

「臺灣米其林指南2026」邁向第九屆，昨正式公布台北、台中、台南、高雄，以及新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。今年全台共有61家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、九家二星餐廳、49家一星餐廳；此外，還有九家餐廳摘下綠星殊榮。其中，台南和新竹終於「破蛋」，顯示星級版圖持續向外延伸，也打破米其林以往偏愛「中菜西吃」的印象。

今年一星餐廳名單變動不小，由去年的43家，增加為49家。本屆有九家新科一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」）誕生，分別是「鮨安」、「予島」、「晶華軒」、「山与」、「Nibbon」、「掬」、「Mume」與「Restaurant 12」、「Hābu」。其中新竹縣的「鮨安」與台南的「予島」，都是當地首家星級餐廳。

在二星餐廳方面，除法料餐廳「NOBUO」由一星晉升、日料餐廳「Mizue」新進榜即一舉拿下二星外，還有「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」，以及「彧割烹」、「盈科」與「A」共七家餐廳蟬聯二星榮耀。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」連莊，完成「九連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，與台北的時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆四度蟬聯三星寶座。

今年共有九家餐廳獲頒米其林綠星，其中「澀Sur-」與台南漁光島的「予島」為新入選綠星餐廳。值得一提的是，「予島」不僅以永續理念首度摘下綠星，更憑藉鮮明的餐飲概念脫穎而出，獲頒「米其林指南年度開業大獎」。餐廳精選台灣在地食材，結合細膩料理技法，並將來自全台各地的工藝作品融入空間設計，串聯土地、文化與飲食，展現兼具風土特色與當代美學的餐飲體驗。

飲食作家葉怡蘭分析，今年米其林榜單最值得肯定的變化，是「晶華軒」與「山与」兩家本格中菜摘下一星，打破近年米其林在中菜類別多偏愛位上套餐、融合西式技法呈現的趨勢。尤其年年被視為「最大遺珠」的晶華軒始終堅守自己的路以及中菜的本質核心，多年來不隨評鑑風向而改變，今年終於摘星，「算是守得雲開見月明」。

今年星級版圖也持續向外延伸，新竹與台南終於告別星級掛零，美食家Liz（高琹雯）認為，將有助提升城市國際能見度。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Li.nu」的邱雯琪，她是台灣第三位獲此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「Circum-」的蔡欣宜獲得。今年30歲的「鮨安」主廚許劉安，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

精華 FAQ

  • 今年全台共有61家餐廳摘星，包含3家三星、9家二星與49家一星，另有9家綠星餐廳。整體名單變動不小，星級版圖也持續向台南、新竹等地擴張。

  • 三星名單維持3家不變，分別是頤宮、JL Studio與態芮。其中文華酒店粵菜餐廳頤宮完成9連霸，持續穩坐台灣米其林最高榮耀。

  • 新竹縣鮨安與台南予島都成為當地首家星級餐廳，象徵兩地正式破蛋。予島還以永續理念獲綠星與年度開業大獎，晶華軒、山与則以本格中菜摘星，打破偏重融合料理的印象。

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