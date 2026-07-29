2026遠見高峰會/獨家開箱大腸鏡AI Agent實驗室 鴻海醫療機器人成開刀房新要角

鴻海次集團B事業群總經理姜志雄（左四）與其團隊，串連全台醫院，推動實體AI與代理AI落地醫療場域。(圖／遠見雜誌提供)

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人 領袖觀點交流平台。鴻海 次集團B事業群總經理姜志雄將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

鴻海不只擅長智慧製造，更擴大聚焦到智慧醫療，從無塵室、開刀房、診療間到護理站等四大醫療落地場景，展現整合生態系的布局。《遠見》獨家直擊大腸鏡AI Agent實驗室。

一名藥劑師正在無塵室裡，為癌症 病患調配化療藥物。這個平靜的畫面，其實是醫院裡最「危險」的工作之一，因為揮發的細胞毒性藥物分子，稍有不慎，恐直接威脅藥劑師的健康。而在1／3病患是癌症的臺北榮民總醫院（後簡稱北榮）中，一天得進行數百次。

6月初登場的COMPUTEX，更首度秀出執行這類危險任務的AI解方。今年加開台北國際會議中心場地、新增AI機器人應用專區，主題選定「AI Together」，顯示去年的各展身手，已轉為聯手籌組生態系。

結合北榮推化療調劑自動化

身為電子業龍頭，鴻海不僅展出智慧製造、智慧城市等，更聚焦智慧醫療，成為生態系關鍵整合者。

鴻海次集團B事業群總經理姜志雄強調，醫院存在4D：Dirty（髒）、Dangerous（危）、Dull（悶）、Difficult（難）。其中，化療藥劑調配正是最典型的Dangerous場景。

為此，鴻海設計一條龍的調劑自動化工作流程，先導入化療與放射性藥品自動化配藥機器人，再串聯AMR機器人遞送，由搭配生物辨識認證的Nurabot，將藥劑送達北榮12個門診衛星注射藥物站。這套系統最快於2026年第四季啟動臨床試驗。

相較於工廠的井然有序，醫院則是充滿變化，包括急診與突發狀況、人流混亂等挑戰，卻也對安全性不得馬虎；這正是鴻海擴大押注智慧醫院的初衷。

「如果能在醫院落地，在每個地方都可落地。」姜志雄說。有別於先前展出單一機器人產品的技術突破，這次更專注於從點到線、線到面的串聯。除了化療藥劑調劑，也展出可運送廢棄物、廚餘的AMR，負責配送檢體、藥品與衛教的AI護理機器人，這些涵蓋3D面向的任務，都已和北榮深度整合。「我們把碎片化的產品整合成一個workflow，強調貼近場域、應用落地。」

場景轉到開刀房，鴻海的刷手機器人就是為Difficult提解方。

刷手機器人是在手術房為醫師精準遞刀的機械手臂，在3月GTC亮相時，僅可辨識五種器械。經過三個月的訓練，**可辨識器械量擴展至18支。

第一階段學習的五支器械，代表手術器械中的五大類。當數量增加，部分器械外觀的差異僅在末端角度、厚度或細微結構，再加上金屬反光、血液汙染、遮擋等環境條件，辨識難度加倍。

透過加入第三人稱視角相機，讓AI從原本的平面影像，進化到可判讀三維立體空間，理解這支器械在空間中的位置、角度與相對關係。下一階段目標，是將相對單純的甲狀腺手術，所需的36支器械學習完畢，並提高速度，最終*期待能增加至100、200支。

為確保刷手機器人能符合分秒必爭的手術需求，鴻海團隊親自蹲點，觀察醫師開刀過程的一舉一動。「劃開皮膚、鑽骨頭，我還有看到骨髓噴出來。」鴻海次集團B事業群暨數位健康使用者體驗設計總監林綺凡回憶。她認為，這是必經過程，才能更了解醫師使用時的細微變化。

將臨床觀察轉化為實力，是導入「視覺–語言–動作」（VLA）端到端架構。以視覺判讀空間、物件，透過骨傳導耳機接收醫師自然語言指令，最後轉化為動作，經模型推理後，控制機械手臂精準旋轉，將刀柄安全精準地遞給醫師。

鴻海次集團B事業群總經理姜志雄指出，醫療機器人這類實體AI，正改變AI如何進入人類世界，推動「人機介面」世代的轉換。(圖／遠見雜誌提供)

與高醫打造大腸鏡AI Agent

鏡頭再轉往鴻海聯手高雄醫學大學附設中和紀念醫院（後簡稱高醫）、聰泰科技、Olympus代理商元佑實業等生態系伙伴，共同打造的大腸鏡AI Agent「CoDoctor Endovia」。

「有經驗的內視鏡醫師，一天做好幾台大腸鏡，也可能因疲勞、注意力下降，或病灶差異出現遺漏。」高醫大腸直腸外科主治醫師蔡祥麟點出臨床痛點。尤其是微小或扁平型的瘜肉，肉眼幾乎難以察覺，「透過AI Agent作為第二層安全機制，可提升這類病灶的偵測率。」

為此，高醫派出六位醫師，協助交叉標註、驗證大腸鏡篩檢資料，將數據轉換為資產，再由鴻海協助訓練AI模型。約一年，大腸鏡AI Agent才初步煉成。

《遠見》記者獨家首度走進這套大腸鏡AI Agent誕生的實驗室，彷彿來到診療間。病床上擺著假人與內視鏡等儀器，床邊架設著鴻海與聰泰共同打造、搭載NVIDIA IGX Thor的運算主機，團隊可實地演示醫師操作情境。

篩檢時，這套系統能以微秒級的超低延遲傳輸到大螢幕，若偵測到瘜肉，會即時發出警示音，判斷大小與病理分類，並標示病灶位置，建立3D腸道數位孿生。

此外，它也可運算、警示退鏡速度，蒐集腸道清潔度等品質指標，並自動生成病理報告，搭配聊天機器人，可協助縮短年輕醫師的學習曲線。

大腸鏡AI Agent的背後有兩大關鍵推手：負責影像擷取與傳輸的聰泰科技、掌握臨床通路的元佑實業。

「我們在NVIDIA IGX T7000（代號Thor）還沒ready時，就開始規劃了。」聰泰科技總經理林宏沛回憶。聰泰是輝達推動超低延遲傳輸技術的關鍵伙伴，透過與鴻海的合作，聰泰成為台灣最早接觸IGX平台的廠商之一，「比其他同業大概領先半年。」

回想平台轉移期間，林宏沛笑說，為了讓軟硬體完美對接，雙方工程師一遇到問題，就得抱著全台寥寥數台的IGX Thor測試主機，在台北捷運板南線上來回奔波。在兩、三個月內，就將鴻海的系統，搬移到輝達的平台上。

而身為全球市占率最高內視鏡品牌Olympus代理商、熟悉通路需求的元佑實業總經理潘振榮，則點出「本土化AI的價值」。

他指出，源自日本的Olympus已有自研大腸鏡AI輔助系統，但這類國外開發的AI系統，在台灣卻會「水土不服」。例如，台灣需特別針對腸道內髒汙、平滑型瘜肉與癌前病變，加強模型的辨識訓練。

目前這套系統在回溯性研究中，對瘜肉的偵測敏感度已達82％，隨著數據餵養，準確率仍在持續攀升。

雖說目前這套AI Agent仍在模型訓練階段，尚未進入常規臨床使用，但蔡祥麟透露，下階段是讓AI Agent在檢查當下，直接判定瘜肉種類、預測癌前病變機率，甚至輔助醫師決定是否當場進行內視鏡切除手術，「我們不只希望它是偵測型AI，更要進化為決策輔助型AI。」

中榮驗證Nurabot實體AI

回到護理場景。當前，鴻海最成熟的AI醫療機器人，仍是台中榮總完成驗證的Nurabot。它能穩定執行檢體配送、藥品運送與衛教引導，協助護理師減少約30％的移動時間。

姜志雄強調，「Nurabot二號」已整合VLA與NemoClaw架構，可透過自然語言溝通，並具備空間理解、任務推理等能力。日後，護理師不再需要低頭點擊App面板，可以解放雙手，用自然語言對機器人下達指令。

「過去兩年，大部分的AI都存在於螢幕裡，現在則要轉入真實世界。」姜志雄說。實體AI（Physical AI）雖不是新詞彙，但要實際落地醫院，需要更嚴謹的驗證，並串接醫院原有HIS系統。Nurabot二號可謂鴻海推進實體AI落地醫院的最新嘗試，而其他場景，仍面臨包括醫院系統各異、健保導入誘因，及SaMD與TFDA產品認證等多重關卡。

當醫療AI邁向多面向整合，更仰賴全生態系的協作。「這次，鴻海不只是AI伺服器的製造商，更要進一步成為智慧醫療基礎建設整合者。」姜志雄強調。

這樣的願景，在COMPUTEX展區逐步成形，從化療室、開刀房、診療間到護理站，每個場景都是鴻海對實體AI時代的註解。

面對醫護短缺的未來，實體AI走入醫院已是必然，如何從單一硬體思惟轉向多點串聯，也持續考驗這家全球最大代工廠的魄力與智慧。

鴻海次集團B事業群

總經理：姜志雄

主要業務：數位家居終端、金融支付終端、智慧醫療、護理機器人、數位健康生態

目前成績：B事業群自研的Nurabot於2026年正式進入產品化與量產階段

2026第24屆遠見高峰會 小檔案

• 創辦年份：2003

• 主辦單位：遠見雜誌

• 演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

• 2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

• 舉辦日期：10月14日、10月15日

• 舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

• 合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經