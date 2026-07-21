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新聞評論/毒油案 就算中央沒有能力處理，也要懂得學習

聯合報社論
針對毒油案，行政院長卓榮泰日前表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「我深感抱歉」...
針對毒油案，行政院長卓榮泰日前表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「我深感抱歉」。 （圖／行政院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

本文痛批賴政府在毒油事件中反應遲緩、卸責推託，中央食安治理失靈，反而由地方政府聯防自救，並呼籲政府應正視責任與學習改進。

賴政府處理毒油事件荒腔走板，民眾憤怒恐慌。台北市長蔣萬安號召七二五上凱道抗議，台中市長盧秀燕則聯合各縣市政府舉行「反毒油線上國是會議」，兩者皆凸顯中央處理食安無能，地方政府只能聯防自救。閣揆卓榮泰無技可施，只能反批地方政府未用心查油，表現出一貫的無能與傲慢。

食品安全把關是每天不得鬆懈的事，政府必須建立一套完整的制度，並督促各級部門照章實施；不能等到出了問題，才找各種理由推諉責任。賴政府卻反其道而行：出了問題便想要「蓋牌」，大事化小；蓋不了牌就極力推託，反手嫁禍給地方政府，絕對不把責任放在自己肩膀上。這是哪門子責任政治？

且看，卓榮泰近日宣布的食安「補破網」辦法，包括針對問題油提出完整檢驗報告，對《食品安全衛生管理法》進行修法，強化源頭與製程管理，加強檢驗頻率，重罰隱匿通報等措施。這些，其實都是平日就該做的工作，賴政府卻直到出事才想到要做；可見它平時把「食安五環」喊得震天價響，其實都是敷衍了事。這樣的政府，還值得人民信任嗎？

更可議的是，在毒油事件中，從行政院、衛福部到食藥署都表現得離離落落，缺乏積極維護食安的中心思想。相形之下，地方政府要求所有相關產品下架，並即時公布相關廠商名單，便顯得用心而積極。在此之際，還傳出食藥署大量放寬了包括蘋果在內的174項進口蔬果的農藥殘留，原因不外是屈服於美國關稅談判的壓力，而悄悄將農藥殘留的壓力轉嫁給國內民眾承擔。衛福部和食藥署是維護國民健康的第一線守護者，他們的表現卻是虛與委蛇，說一套、做一套。這樣的官員，不需要下台謝罪嗎？

眼見民眾的怒火難消，卓榮泰終於道歉了；但他道歉的範圍卻限縮在「行政單位沒辦法在第一時間查處」，這跟不道歉有什麼差別？次日，他再補充說明，是對「各級行政單位沒有在第一時間查獲所有批號」道歉，甩鍋心態更暴露無遺。簡單地說，卓榮泰的傲慢，其實比他的無能更令人心寒。如果官員因缺乏行政經驗而處理失當，一次的錯誤還可以原諒；其前提是，官員至少要懂得學習，避免再重蹈覆轍。但如果像卓揆這樣毫無虛心學習的意願，卻一心想著甩鍋推諉，拿行政權力來壓人，那全民必須起而反抗這個無能又自大的政府，別無選擇！

民進黨發言人吳崢那句「又不是我逼你吃（毒油）」的發言，之所以徹底引爆民眾怒火，原因無他，就是整個民進黨都感染了卓揆的卸責與推諉。他們手握執政大權，卻從來不知道「承擔」為何物，以為只耍點政治伎倆，把問題模糊成政治鬥爭，自己就能安全下樁。「我沒逼你吃」這句話，等於把所有食安的責任都丟回給消費者，言下之意是：「吃到是你自己倒楣」，「又不是我逼你」。有如此無良的執政黨，人民真的能有「食安」的一天嗎？

民進黨一向咄咄逼人。如果是在野時為人民爭權益而咄咄逼人，那是必要的堅持，值得支持。但如今民進黨已執政了快20年，它手上握有偌大的權力和資源，卻不盡心盡力為民服務，仍咄咄逼人指責地方政府不盡責，數落在野黨故意找碴。對於這樣的執政黨，民眾還要繼續看它作威作福，繼續看它的臉色嗎？

毒油全台流竄，一千多家業者受到影響，一千多所學校吃進毒油午餐，更多民眾已無處避開毒油；但賴政府還一派傲慢，不覺得與己有關。人民只好上街怒吼，把這個麻木的政府叫醒！

精華 FAQ

  • 文章認為賴政府面對毒油食安危機時，不僅反應慢、措施不足，還傾向蓋牌與推諉，把責任往地方政府與行政單位外推，顯示失能與傲慢並存。

  • 文中指出，台北市與台中市等地方政府主動聯防，要求相關產品下架並公布廠商名單，展現較積極的食安作為，與中央遲緩形成強烈對比。

  • 作者主張，食安本應是日常制度工作，出事後若只會形式道歉、縮限責任範圍，卻不檢討制度與補強執行，就只是重複失誤，難以重建民眾信任。

盧秀燕 蔣萬安 卓榮泰

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