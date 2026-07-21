年改門檻提高與校園壓力 教師「寧退休金打折也要走」

AI摘要 文章摘要整理： 年金改革讓教師退休門檻提高，帶動資深教師提前退場，近年退休人數大增，也使各地教甄缺額攀升，校園人力吃緊問題加劇。

教育部 預估下一波教師退休潮將在2031年到來，但教學現場今年已提前拉警報。年改門檻逐年提高，讓部分教師面臨「今年可退、明年卡關」，紛紛趕在制度轉折前能退就退；加上校園壓力與科技業磁吸，退休潮前震更推升各縣市教甄缺額，代理教師招考也提前開打。

因應年金改革 ，公立學校教職員退休門檻逐年提高。今年為「八四制」，教師須年滿50歲，且年齡與年資合計達84，才能申請退休；明年進入「八五制」後，不僅年齡與年資合計須達85，最低退休年齡也將提高至55歲。

這項制度轉折，讓部分教師陷入「今年可以退、明年反而退不了」的窘境。例如一名教師今年50歲、任教34年，合計正好84，符合今年退休條件；但若再教一年，明年即使51歲、年資35年，合計已達86，仍因未滿55歲而卡關。不少符合資格的資深教師選擇趕在門檻提高前離場，甚至寧可提前退休、減額領取退休金 。

根據教育部統計，中小學退休教師人數，從2020學年度1928人，增至2024學年度4525人，五年間增加2597人，增幅達134.7%；其中，國小退休人數最多，國中增幅最明顯，高中五年間也已翻倍。

退休人數攀升，也反映在各地師資缺口。南投縣中興國中今年招考12科、16名代理教師，卻僅音樂科有人報考；屏東縣國中小正式教師甄選也開出203個缺額，創近年新高。屏東縣教育產業工會指出，退休人數連續三年增加，顯示教育現場急需補充人力，留住有經驗教師，已成當務之急。

虎尾科大語言中心教授王文仁表示，對資深教師而言，多熬五年對身心健康是一大考驗。他示警，若資深教師寧可「打折提早走」，新進教師又不敢投入，「少師化」衝擊恐比少子化更嚴重。

新竹市三民國中學務主任吳昌諭表示，今年教甄缺額增加，除班級數成長，也受教師退休、離職及教育環境壓力升高影響；加上年改退休門檻明年提高，校內已有兩名教師今年退休。學校鄰近竹科，科技業磁吸效應明顯。

台北市敦化國中校長陳澤民也指出，若校園管教、家長投訴與校事會議壓力未改善，恐使更多教師萌生去意，讓原已吃緊的校園人力雪上加霜。