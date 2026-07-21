「造謠不打草稿」綠委控查廠0次 蔣萬安：台北沒油品廠

對於毒油食安風暴，號召人民七二五上凱道反毒油，台北市長蔣萬安受訪表示地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 面對綠營質疑北市4年油品零抽驗，蔣萬安強調台北沒有油品廠，市府已完成多項稽查與檢驗，藍營首長也同步推動反毒油行動。

毒油食安風暴，藍營號召七二五上凱道反毒油，民進黨 立委王定宇、林俊憲等人則稱北市政4年油品零抽驗？蔣萬安 昨嚴正駁斥，要求即刻停止各項謠言，還給基層辛苦稽查同仁一個公道。

蔣再度重申，北市府沒有一家油品工廠，但依然對其他各項食品加工廠，過去做了112家相關稽查，也對於油品90品項檢驗。尤其7月2日這次毒油案事件爆發，第一時間馬上針對30品項是否含有苯相關檢驗，上周檢驗結果也出來。北市府是即刻、全面擴大各項稽查防堵、就是要確保民眾的安全，這部分一切都是事實，而且也都做了即刻的澄清與駁斥。

針對近期網路傳出台北市政府查廠0次哏圖。國民黨立委王鴻薇表示，這些造謠哏圖是來自民進黨群組與青鳥側翼，而這座民進黨「中央廚房」就是來自王定宇。她質疑，台北有油廠嗎？造謠不打草稿、根本是用腦殘的方式在造謠。

另外，台中市長盧秀燕邀集各縣市首長今天上午10時30分舉行「反毒油線上國是會議」，包括台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安 等縣市長親自參與，新北市長侯友宜、桃園市長張善政因行程滿檔，另指派代表參與，至少14縣市上線參與，綠營縣市首長受邀卻不參加。

不過，行政院昨也發公文邀請六都首長，今天下午4時出席行政院食安法修法會議，盧秀燕、蔣萬安將親自與會，高雄市長陳其邁會到場，台南市長黃偉哲出國，由副市長葉澤山代表。藍營首長侯友宜不出席，指派代表到場；桃市府表示，昨傍晚才收到政院通知，出席人員待研議。

除了上午的線上國是會議，盧秀燕、蔣萬安今天下午將親赴行政院食安會議，兩人均認為，任何場合只要有機會去談食安，「當然要去」。

盧秀燕表示，地方政府決定擴大召開線上反毒油國是會議，「我們是第一線處理問題的地方政府，最了解問題出在哪裡、漏洞在哪裡」，一些南部的縣市長，她也親自打電話聯絡邀請，希望中央務必採納地方國是建言，她也希望不分黨派周六一起上街頭。

蔣萬安昨也呼籲民眾七二五穿白上衣上凱道，「聚焦食安、不談選舉」，彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華已表態將出席凱道遊行。