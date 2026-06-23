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數學奇蹟？台灣運彩抽獎同一組電話號碼連中6次 立委籲調查

記者陳柄亦曾思儒／台北23日電
全球瘋世界盃足球賽，台灣運彩也舉辦「蘋果日日抽」抽獎活動，但卻出現一組電話短短幾...
全球瘋世界盃足球賽，台灣運彩也舉辦「蘋果日日抽」抽獎活動，但卻出現一組電話短短幾天就中了六次獎。(記者趙文彬／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣運彩世界盃行銷抽獎被爆出同一電話號碼短期連中多次，立委質疑機率異常並要求調查，運動部已責成台灣運彩說明抽獎流程與名單。

全球瘋世界盃足球賽，台灣運彩也舉辦「蘋果日日抽」抽獎活動，只要實體投注滿千元登錄，就可以天天抽大獎。國民黨立委王鴻薇昨天表示，此次活動出現一組電話短短幾天就中了六次獎，中獎機率實在高得嚇人。

王鴻薇表示，她也同時就手機末三碼不同排列組合了解狀況，並且排除了只中兩個的狀況（大約七組）。發現以下幾組電話都有可能高度重複中獎，分別是0983***927（六次）、0918***369（四次）、0917***888（三次）、0911***199（三次）、0978***458（三次）。如果都是同號碼，恐怕又是一次數學上的奇蹟。

王鴻薇指出，去年她就踢爆過，財政部抽獎宣導活動發生四人重複中大獎，引發爭議，當時財政部「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動吸引九萬多人參加，抽獎共有三期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有四人重複中獎，「重複得獎率之高，可以申請金氏世界紀錄」；結果財政部調查結果卻是「查無不法」，卻也重傷公信。

王鴻薇呼籲運動部，調查這些中獎名單，並提供活動參加人數，也了解一下是不是有系統漏洞或爭議，出來向國人說明。

運動部回應，抽獎活動是台灣運彩因應世界盃熱潮自行舉辦的行銷宣傳，經費由台灣運彩全權負責，非屬運動發展基金補助。針對外界質疑抽獎機制公平性，運動部已即刻責成台灣運彩務必秉持公開、公正原則檢視，並就抽獎流程、系統隨機性及中獎人名單異常比例，提出詳細說明，釐清大眾疑慮，確保抽獎活動公正性。

精華 FAQ

  • 爭議源自台灣運彩因世界盃熱潮推出的「蘋果日日抽」活動，民眾實體投注滿千元並登錄後可參加天天抽大獎，卻被質疑中獎名單出現異常重複。

  • 她比對後指出，0983***927疑似連中六次，0918***369中四次，0917***888、0911***199、0978***458各中三次，認為重複機率高得不尋常。

  • 運動部表示，活動經費由台灣運彩自負，非運動發展基金補助，並已要求業者檢視抽獎流程、系統隨機性及中獎名單異常比例，盡快提出詳細說明。

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