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台去年房市買賣棟數下滑25% 創九年低點

記者張曼蘋／台北21日電
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今年房市買氣持續降溫，桃園市多個重劃區房市銷售狀況不如以往。（本報資料照片）
今年房市買氣持續降溫，桃園市多個重劃區房市銷售狀況不如以往。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

央行第七波信用管制壓抑交易，去年全台買賣登記年減25%、創九年低點；但首次登記連五年成長至17.7萬棟，顯示新供給持續增加。

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

同時，因為央行實施第七波選擇性信用管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數年減幅25%，創九年來新低。

內政部指出，第一次登記棟數自2020年的11.7萬棟，逐年攀升至去年17.7萬棟，為近十年最高點；較2016年成長44.5%，主要反映過去建照核發量以及開工量的增加。

據統計，全國各地的第一次登記棟數排名，桃園市以3.5萬棟、占17.3%居冠，台中市3萬棟、17%次之；新北市2.5萬棟、14.3%，排名第三。六直轄市加總占總登記數的77%。

此外，內政部指出，去年移轉登記近46萬棟，年減16.7%，非買賣型態的比重提升。

以類型分，買賣登記約26萬棟、占57.9%。繼承登記7.8萬棟、占17.4%。

贈與登記約5萬棟，占11.7%。買賣占比則由前年的64.7%降至57.9%，繼承占比則是由14%提升至17.4%。

內政部說，今年1月至4月的第一次登記棟數為5.5萬棟，較上年同期增加4%，顯示新建供給成長延續；移轉登記數約15萬棟，較上年同期增1.1%，略有回穩，而「買賣登記8萬棟較去年同期減4.9%，後續走勢將持續關注」。

精華 FAQ

  • 主要受央行第七波選擇性信用管制影響，市場交易明顯降溫，去年買賣登記約26萬棟，年減25%，創下九年來最低水準。

  • 首次登記從2020年的11.7萬棟升至去年17.7萬棟，為近十年新高，反映前期建照核發量與開工量增加，新建供給持續擴大。

  • 桃園市以3.5萬棟居冠，台中市3萬棟居次，新北市2.5萬棟排名第三；六直轄市合計占總首次登記數的77%，集中度相當高。

內政部

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