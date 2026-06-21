台去年房市買賣棟數下滑25% 創九年低點

今年房市買氣持續降溫，桃園市多個重劃區房市銷售狀況不如以往。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 央行第七波信用管制壓抑交易，去年全台買賣登記年減25%、創九年低點；但首次登記連五年成長至17.7萬棟，顯示新供給持續增加。

內政部 昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

同時，因為央行實施第七波選擇性信用管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數年減幅25%，創九年來新低。

內政部指出，第一次登記棟數自2020年的11.7萬棟，逐年攀升至去年17.7萬棟，為近十年最高點；較2016年成長44.5%，主要反映過去建照核發量以及開工量的增加。

據統計，全國各地的第一次登記棟數排名，桃園市以3.5萬棟、占17.3%居冠，台中市3萬棟、17%次之；新北市2.5萬棟、14.3%，排名第三。六直轄市加總占總登記數的77%。

此外，內政部指出，去年移轉登記近46萬棟，年減16.7%，非買賣型態的比重提升。

以類型分，買賣登記約26萬棟、占57.9%。繼承登記7.8萬棟、占17.4%。

贈與登記約5萬棟，占11.7%。買賣占比則由前年的64.7%降至57.9%，繼承占比則是由14%提升至17.4%。

內政部說，今年1月至4月的第一次登記棟數為5.5萬棟，較上年同期增加4%，顯示新建供給成長延續；移轉登記數約15萬棟，較上年同期增1.1%，略有回穩，而「買賣登記8萬棟較去年同期減4.9%，後續走勢將持續關注」。