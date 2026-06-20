台紡織業遭美點名涉強迫勞動 監委批勞檢淪形式 促通盤檢討

台灣紡織業聞名世界，如今遭美國「透明組織」點名有強迫勞動情事，監察院要求經濟部、勞動部必須改善。圖為示意圖，非當事廠商。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 監委指出台灣紡織供應鏈涉強迫勞動風險，批現行勞檢流於形式，要求強化國際指標、零付費招募與第三方救濟。

監委紀惠容、王幼玲表示，美國「透明組織」去年點名台灣九家紡織供應商，涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，經調查，台灣現行勞檢未能解決結構性破洞，應積極將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件，且要通盤檢討現行法制。

美國「透明組織」（Transparentem）去年點名台灣九家紡織供應商涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，紀惠容、王幼玲介入調查後昨天透過新聞稿表示，台灣紡織業享有「紡織矽谷」美譽，但高達九成五為中小企業，普遍面臨人權合規量能不足的隱憂。

紀惠容、王幼玲指出，台灣先前有製造業大廠遭美方實施暫扣令，此國際制裁對台灣出口製造業是警醒的「重錘」也是「轉捩點」。紡織業同為製造業，在產業轉型與人權防護上都有亟待改善的地方，勞動部與經濟部應檢討改進。

針對勞檢機制部分，監委說，國際組織指控勞動部交辦五地方政府實施勞檢，卻多僅超時加班等一般性違規，而對於單月延長工時高達134小時、連續工作23天無休等情況，裁罰金額僅約新台幣2萬元至15萬元不等，對大型企業顯缺嚇阻力，且對於強迫勞動指控只以「查無不法」結案，也未會同司法警察單位啟動聯防。

監委表示，現行勞檢流於形式，難以辨識強迫勞動，若不解決深層的強迫勞動問題，現行勞檢宛如「在漏水的船上只忙著打掃甲板，卻不肯堵住底部的結構性破洞」，勞動部應加速將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件。監委也提到，台灣法規允許向移工收取服務費，有悖於國際公平聘僱原則，勞動部擬在3年後實施零付費招募(雇主付費原則)，但將讓每名紡織業移工的聘僱成本平均增加新台幣7.6萬元至13.4萬元，對中小型紡織業者無疑是財務挑戰。

對於一九五五全國性勞工諮詢與申訴專線，監委認為，專線僅具「通報」轉介性質，缺乏提供金錢賠償或正式道歉等實質修復損害效力，而政府若冀望企業自行建置內部管道，易淪為「球員兼裁判」，導致勞工噤聲，因此應建構具公信力的第三方救濟管道、稽核防護機制。

監委表示，面對全球供應鏈對人權標準的日益嚴格檢視，台灣必須從「低價競爭」轉向「負責任的品質競爭」，落實零付費與防杜強迫勞動，才能維繫全球供應鏈競爭力與國際聲譽。

勞動部表示，今年2月已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，協助我國企業進行風險辨識並降低企業營運風險。有關移工勞檢部分，「人口販運防制法」明定強迫勞動行為，已建立中央跨部會聯繫機制，地方主管機關實施勞動檢查過程，將持續精進勞動檢查作為，依法查處雇主違反勞動法令違失。

經濟部指出，經濟部刻正進行「企業與人權國家行動計畫(NAP)2.0」（草案）修訂作業，期透過供應鏈治理逐步帶動上、下游企業提升人權治理能力；規畫設立非司法申訴管道「國家聯絡點」(NCP)，以對話取代對抗，協處跨國企業海外營運的人權爭議。