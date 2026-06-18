台積營所稅2000億 9度蟬聯繳稅王 鴻海廣達居2、3名

根據各公司發布的財報等資料，台積電今年第九度蟬聯「繳稅王」，繳納營所稅近2000億元台幣，較前一年成長逾五成。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台積電今年第九度蟬聯繳稅王，營所稅近兩千億元，年增逾五成。

台積電今年第九度蟬聯繳稅王，營所稅近兩千億元，年增逾五成。 重點二： 鴻海受惠AI伺服器需求，繳稅逾一百五十億元，排名升至第二。

鴻海受惠AI伺服器需求，繳稅逾一百五十億元，排名升至第二。 重點三：廣達繳稅超過一百億元擠下聯電，北區國稅局自繳稅額仍居冠。

隨著5月報稅 季落幕，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電 今年第9度蟬聯「繳稅王」，繳納營利事業所得稅近2000億元（台幣，下同，約63.2億美元），較前一年成長逾5成。

鴻海 逾150億元（約4.74億美元）居次、幾乎翻倍成長；廣達則繳稅超過100億元（約3.16億美元），擠下聯電排名第三。

財政部統計，2025年營所稅結算申報件數約114.8萬件，與前一年度相比增加2.06%，因為前一年企業獲利大幅成長，自繳稅額為7079.1億元、年增21.3%；基本稅額（最低稅負）249.4億元、年增14.1%，未分配盈餘申報自繳稅額也來到645.3億元，年增49.7%。

比對近期陸續公布的財報資料，不受台版晶片法案等租稅優惠影響，今年仍由台積電連霸繳稅王，且繳稅金額隨業績成長，較去年成長逾5成，來到近2000億元。

鴻海則受惠於AI伺服器強勁需求，帶動雲端網路產品營收占比顯著提升，帶動營收大幅成長，繳稅超過150億元排名第二，成長率也接近翻倍。

AI伺服器大廠廣達則打敗聯電，登上今年繳稅榜的第三名，估繳稅超過100億元。

比較各地區國稅局，北區國稅局因轄區涵蓋上市櫃公司、新竹科學園區和多個工業區等，營所稅申報件數及自繳稅額仍居冠，結算申報件數約39.7萬件、年增2.3%，自繳稅額為3685.9億元、年增28.7%。

中區國稅局也因轄區包含科學園區與工業區，結算申報件數約28.3萬件居次，但是自繳稅額為585.1億元；自繳稅額居次者為台北國稅局，今年自繳稅額為2209.3億元、年增28.5%。