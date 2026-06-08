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「得罪乙事主？」南投騎單車被山豬狂追 結局神反轉

記者賴香珊／南投報導
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有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐...
有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐著，還可以摸摸。(圖／擷自Threads，網友its pei)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南投鹿谷單車騎士清晨遇大山豬追逐，驚險畫面爆紅。
  • 重點二：騎士邊逃邊拍下過程，短短兩天吸引破百萬瀏覽。
  • 重點三：後來原民朋友出現後山豬停下，竟變得溫順如萌寵。

騎車被狗追相當常見，但有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐，嚇到猛踩踏板逃離，驚險畫面至今，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友笑問「是不是得罪『乙事主』」，騎士則曝光山豬變萌寵的超誇張結局。

有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐。(圖／擷自Thr...
有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐。(圖／擷自Threads，網友its pei)

網友its pei昨天在Threads分享影片，並貼文指出「我沒想過人生會解鎖這個經驗」；影片中，清楚可聽到自行車鏈條聲，而鏡頭搖晃的不斷拍向後方，一頭大山豬就跟在後方追逐，騎士嚇到飆髒話大喊「被野豬追」，畫面看起來十分驚險。

據了解，該名單車騎士6日與妻子從紫南宮出發要騎到妖怪村，途經鹿谷秀峰村山區產業道路，突然有一頭大山豬竄出追逐，嚇到猛踩踏板加速逃離，但也因經驗太特殊，當下拿出手機拍攝記錄，事後也將影片PO上網路社群，引發熱議。

單車騎士遭大山豬追趕的影片，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友直呼驚險，有人說「腳踏車鏈條聲完全展現你的求生意志」、「改當野豬騎士」；有人笑問「是不是得罪『魔法公主』中的乙事主（山豬神）？」也不少人關心有沒有被追上。

網友its pei為此貼出影像揭露超誇張結局，他指出，之後有輛車看到他被追，停車後下來3位原住民朋友，他們一出現，山豬竟停下來，還溫順的在原民朋友身旁散步，他這才敢停車，最後山豬還坐在路上供觀賞，與追逐時形成強烈反差。

有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐...
有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐在路邊。(圖／擷自Threads，網友its pei)

精華 FAQ

  • 事件發生在南投縣鹿谷鄉秀峰村山區產業道路。騎士6日清晨與妻子從紫南宮出發，準備騎往妖怪村，途中突然遭大山豬竄出追逐。

  • 影片可聽見自行車鏈條聲與騎士驚慌喊叫，他一邊猛踩踏板加速逃離，一邊拿手機拍攝紀錄，畫面晃動且十分驚險，讓網友直呼像在求生。

  • 之後有車輛停下來，三位原住民朋友下車後，山豬竟停止追逐，還溫順地待在他們身旁散步，最後甚至坐在路上供人觀賞，反差極大。

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