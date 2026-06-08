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蘋果偵測自動求援 合歡山賞花小巴翻車 15菲籍遊客送醫

記者賴香珊／南投報導
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15名菲律賓籍遊客7日搭乘中型巴士前往合歡山遊玩，傍晚下山途中於台14線79公里...
15名菲律賓籍遊客7日搭乘中型巴士前往合歡山遊玩，傍晚下山途中於台14線79公里處翻覆，駕駛及乘客共16人送醫。（圖/南投縣消防局提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：合歡山下山途中中型巴士翻覆，車上16人受傷送醫。
  • 重點二：蘋果裝置自動偵測車禍並撥打119，協助消防迅速救援。
  • 重點三：警方研判疑因天雨路滑下坡過彎失控，肇因待查。

南投縣仁愛鄉傳中型巴士翻覆意外，一輛載運菲律賓遊客的中型巴士，行經台14線埔霧公路79K附近時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，竟衝出邊坡翻覆，車上乘客連駕駛共16人受傷，所幸意識均清楚並送醫，詳細肇因仍待警方調查釐清。

南投縣消防局表示，今天下午5時31分獲報台14線79K有巴士衝出邊坡翻覆，且車上載有乘客，立刻調遣中心碑、仁愛分隊、埔里分隊及第二大隊共5輛救護車趕赴現場，到場時確認人員狀況，車上連駕駛共16人受傷，但意識均清楚。

消防人員說，該起事故發生時，第一時間並非是收到民眾報案，而是外籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報，當下得知為外籍遊客團後，立刻調派5分隊人車馳援，經初步檢傷處理後，分別送往埔榮、埔基治療。

警方調查，15名菲律賓籍遊客包下一輛中型巴士到合歡山遊玩，一行人開心上合歡北峰賞高山杜鵑，不料今天下午5時許下山，車子行經台14線埔霧公路79K霧峰路段時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，連人帶車突衝出邊坡翻覆。

警方表示，仁愛山區今午後降雨，該輛中巴載運菲律賓旅遊團下山時，突然衝出邊坡翻覆，車上乘客及駕駛因此受傷，經救出後送醫，所幸均性命無虞；至於詳細肇事原因，是因為天雨路滑過彎不慎，或機械故障等仍待進一步調查釐清。

菲律賓籍遊客包車上合歡山遊玩，下山行經台14線79K處時衝出邊坡翻覆，乘客連同駕...
菲律賓籍遊客包車上合歡山遊玩，下山行經台14線79K處時衝出邊坡翻覆，乘客連同駕駛共16人受傷送醫治療。(圖／民眾提供)

精華 FAQ

  • 事故發生在南投仁愛鄉台14線埔霧公路79K附近，車上連駕駛共16人受傷，所幸全員意識清楚，經消防救出後分送埔榮與埔基等醫院治療。

  • 消防局表示，最初並非民眾報案，而是外籍乘客的iPhone或Apple Watch偵測到撞擊後，自動撥打119通報，讓救援單位能迅速掌握事故位置並派車馳援。

  • 警方指出，當時仁愛山區午後降雨，事發路段又是下坡過彎處，可能因天雨路滑導致車輛失控衝出邊坡；不過是否有機械故障，仍待進一步調查。

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