專家之眼／台灣如何因應日菲海域畫界？

針對近期日菲兩國發表聯合聲明啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部長林佳龍表示此舉不影響台灣利益。（記者曾原信／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日菲啟動海域畫界談判未事先告知台灣，引發強烈反彈。

日菲啟動海域畫界談判未事先告知台灣，引發強烈反彈。 重點二： 作者認為日本、菲律賓、中國大陸與台灣各方反應皆有瑕疵。

作者認為日本、菲律賓、中國大陸與台灣各方反應皆有瑕疵。 重點三：台灣應跨部會盤點海權、漁業與資源，強化因應策略。

日本 和菲律賓未能事先知會、也沒有主動表示必須顧及海域主張存在爭議，以及海域有高度重疊情形的台灣，逕自宣布啟動台灣東部海域專屬經濟海域和大陸礁層邊界談判，引發台灣內部和中國大陸官方的強烈反應。

台灣新聞媒體、報紙社論、民意與輿論紛紛砲轟外交部就日菲海域畫界所做的「肯定說」或「充分考量說」，認為這樣的回應是「喪權辱國」。中國大陸外交部批判賴政府「為謀求政治私利，出賣中華民族整體利益，數典忘祖、毫無底線」，「完全喪失民族立場，淪為徹頭徹尾的民族敗類」。「喪權辱國」、「數典忘祖」、「民族敗類」是極為嚴厲的批判用語。

持平而論，此事件存在兩岸政治、外交考量、海洋法律適用、及國際爭端解決等問題。筆者拙見，日菲兩國、中國大陸、及台灣的做法或反應都出現不當之處，都有瑕疵，批判有理。

日本政府表示，日菲海域畫界結果將不影響第三方權益，法律上對第三方也沒有約束力，但此說法並不全然正確。日菲兩個畫界當事方與台灣就台灣北部、東部、及南部的鄰近海域的確存在島嶼主權或海域主張爭議、以及海域重疊和畫界問題。

日菲兩國如何能畫出一個完全不涵蓋台灣依據國際法有權主張畫定的專屬經濟海域和大陸礁層的界線？目前不得而知，但2013年，菲律賓提出南海仲裁案時，所謂第三方的越南和馬來西亞都出聲，明確表示其南海海洋島嶼主權和海域主張不會受到仲裁結果影響。

就中國大陸而言，雖可確定與日菲兩國存在海洋島嶼主權、海域主張和畫界爭議，但日菲海域畫界之區塊圖還沒提出，畫界談判結果更未出爐，中方就提出嚴重抗議，並派遣海警船前往台灣東部海域執行巡查任務。中國大陸宣揚「一中主張」的作法是政治掛帥，也是海洋領域預防外交的一種，走在法律前面。

1979年馬來西亞公布的一張海圖，其中，主張白礁島嶼主權和附近海域屬於馬來西亞。1980年2月，新加坡提出正式抗議。2003年，兩國將此爭端送交國際法院尋求解決。政府所出版之海圖或官方文件才能明確爭議是否出現或存在。目前，海域畫界才要啟動，北京無法指出日菲所擬畫界之明確區域，海域主張爭議和重疊問題還沒具體化。

就台灣而言，外交部肯定日菲透過和平對話、遵循國際法規範以解決海域重疊畫界問題，並期待台日菲三方共同對區域和平穩定，和維護海洋生態做出具體貢獻，是一種討好日菲兩國的外交一廂情願說法，欠缺海權意識與策略思維，未能顧及捍衛海洋島嶼領土主權、海域主張與權益、及海洋資源開發利用的政策考量，的確不當。外交部應先做橫向溝通，徵詢農業部、內政部、經濟部、海委會等相關部會意見後再做出回應，會比較審慎周全。

未來，日菲海域畫界談判之發展勢必牽扯影響台灣重要海洋權益。外交部應密切關注相關發展，與日菲兩國政府保持溝通，確保台灣海洋權益不受損。內政部應確定台灣東部海域我主張範圍，研判與日菲可能重疊海域位置與面積。農業部漁業署應盤點此海域魚種、我漁船捕撈作業現況、及經濟產值。經濟部應盤點我東部海域生物與無生物礦產資源種類與開發情形。

海巡署應研擬可能重疊區之執法範圍與護漁措施、以及監控巡查我所主張海域內非本國籍漁船、科研船、海警船、甚至其他政府公務和海軍船舶措施辦法。行政院海洋委員會負有統合海洋相關政策規畫、協調及推動之責任，有必要協調召開行政院跨部會特別會議，盡早研擬因應對策辦法。