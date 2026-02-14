我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

留台意願高…東南亞籍教師人數攀升 補大學師資缺額

記者許維寧／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，預料東南亞籍學者將成為不少大學師資聘任來源；示意圖。(本報資料照片)
大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，預料東南亞籍學者將成為不少大學師資聘任來源；示意圖。(本報資料照片)

越南印尼等國近年已成為台灣大專校院境外生前兩大生原國。大學端指出，東南亞國家學生赴台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，加上國內大專校院缺師資，預料東南亞籍學者將成為各大學師資聘任來源。教育部數據也顯示，近5學年來越南、印尼、印度籍專任教師數均上揚。

據教育部統計，2020至2024學年間，印度、印尼、越南等國大專校院專任教師數持續上升，其中印度籍教師從37人，增為58人，越南籍則從30人增為69人，印尼籍從14人增至27人。

元智大學校長廖慶榮說，東南亞籍博士生因熟悉台灣環境，再加上生活與工作條件對應母國仍相當不錯，留台從事教職意願相當高，由於東南亞赴台學生眾多，預計未來將成台灣各大學教師的聘任來源。

廖慶榮表示，近年國內資訊與電機、電子等領域聘任東南亞籍學者情況明顯增加，原因在於上述領域已難以聘得本國籍學者。以元智為例，目前有來自16國、42位專任外籍教師，占全校教師總數約14%。

中原大學資管系教授皮世明說，台灣資通訊領域面臨學生不願讀博士、不願從事教職的瓶頸，因此近年如電機、機械、工業工程等乃至於商學院科系，多有聘任東南亞籍甚至中亞籍學者，況且聘外籍師還能算入國際化指標，聘請東南亞籍學者，儼然是當下較容易的選擇。

台科大電子工程系教授呂政修表示，以自身的實驗室為例，過去就有數名印尼籍學生回母國任教，但印尼助理教授級即便加計鐘點，月薪僅台幣1萬多元(約318美元)，由於近年如工程、電資學院科系甚至退休教授比新進教授還多，確實也想過，應能將優秀的博士留在台灣服務。

呂政修指出，推動國際化需磨合期，如口音等狀況可透過再次說明、適度的肢體語言等加以克服。近年台科大也有印度裔教師自行舉辦mini workshop，願意和實驗室學生進一步互動，有無投入心力於教學更重要。

世報陪您半世紀

東南亞 印尼 越南

上一則

美台貿易協定載明：國防支出占台灣GDP 3%

下一則

台投資19兆換美15%關稅 藍白轟黑箱作業將嚴審ART

延伸閱讀

越印等東南亞生留台 補大學師資缺額

越印等東南亞生留台 補大學師資缺額
科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成
全美41大學 財務補助偏富裕家庭 低收家庭反背重債

全美41大學 財務補助偏富裕家庭 低收家庭反背重債
校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，獲台總統賴清德特赦。（本報系資料照片）

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

2026-02-12 09:18

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返