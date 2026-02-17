我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

進士後代斲琴師醉心古琴 重現明代琴音

記者黃羿馨／新竹17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
斲琴師鄭德宣認為，每一張琴都是文化與歷史的延續。（記者黃羿馨／攝影）
斲琴師鄭德宣認為，每一張琴都是文化與歷史的延續。（記者黃羿馨／攝影）

開台首位進士鄭用錫的後代鄭德宣，早年隨父親經營木材生意，自詡對各種木材瞭若指掌，甚至能用舌頭嘗出產地，但他志不在此，2001年投身製造斲琴後，終年醉心修復古琴，嘗試重現400年前明代崇禎琴音，盼音韻、歷史與文化流傳。

鄭德宣2001年與古琴製作師陳國興共租工作室，在共同工作的時光中接觸到斲琴。有一天，陳接到製作50張琴的急單，但他身體不適，生產進度嚴重落後，後來憑藉鄭的機械加工經驗與他從旁指引細節才完成任務，此次經驗也成為鄭走上製琴之路的關鍵。

鄭德宣認為，古琴之美在虛實間，恰如山水畫的留白，讓聲音餘韻不絕。製琴時，他主張「不要逆木性」，讓木材的天然特質自行發揮。除了製琴，他對古琴修復也懷抱使命感，曾接手一張漆層幾近脫落、木質裸露的古琴，耗時半年讓它重現宋代琴音，2023年也成功再現明代崇禎琴音。

「古琴是活的骨董，修復不只是技藝，更是與聲音、與歷史的深層對話。」鄭德宣的技藝名揚海外，曾赴西安參與漢字節文化活動。他表示，文字承載思想，琴音傳遞情感，兩者相遇，能讓人更深刻體會文化的厚度與溫度，未來盼用雙手與心靈，讓歷史琴音長鳴於世。

世報陪您半世紀

上一則

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

下一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

延伸閱讀

白文松古琴音樂會 多首作品美國首演

白文松古琴音樂會 多首作品美國首演
500年「天書」之謎破了…赤壁摩崖石刻原來是「他」寫的

500年「天書」之謎破了…赤壁摩崖石刻原來是「他」寫的
周日動動腦／檀香山普納荷高中 因哪兩位校友而聞名天下？

周日動動腦／檀香山普納荷高中 因哪兩位校友而聞名天下？
越過底線？川普關稅施壓南韓國會 韓學者：罕見干預盟友立法

越過底線？川普關稅施壓南韓國會 韓學者：罕見干預盟友立法

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀