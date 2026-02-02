我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年2/3消費者低價買到房 南部市場最友善

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢

記者簡慧珍／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部彰化醫院護理人員探視施姓男大生的病情。（記者簡慧珍／攝影）
衛福部彰化醫院護理人員探視施姓男大生的病情。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣19歲施姓大學生去年騎機車自摔，呼吸衰竭，雙腿沒感覺又雙臂無力，被送醫急救，診斷出頸椎第五椎椎體骨折併脊髓壓迫損傷，雖挽回性命但下肢仍沒知覺，他樂觀面對突如其來重傷令醫護印象深刻。

影片來源：聯合新聞網

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清今表示，施姓男大生本（1）月5日被送到部彰急診，診出高頸位脊椎重創，醫療團隊立刻進行第五椎椎體前路切除減壓併融合手術，術後病情穩定，後續需要積極復健。

施姓男大生就讀北科大，大二時休學回家鄉彰化，一面工作一面準備報考警察大學。他告訴醫護，他因故休學，返回彰化一面工作賺錢貼補家用，一面讀書準備報考警察大學，工作一個月騎機車上下班的那條路平日人車很少，到現在他不知道為何自摔，「就算是一個劫吧！」他說，遇到了就遇到了，調整心態去面對，然能怎麼辦呢？

施姓男大生就讀彰師附工時擔任春暉社長，這次受傷住院，高工、大學同學紛紛來探病，證明他帶公益社團累積好人緣，因他現為新二代單親家庭孩子，家境不寬裕，眾親友自動自發奔走籌款，地方慈善團體捐款，他弟弟的高中老師也主動捐款。

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清說，施姓學生的第五頸椎暴裂，下肢知覺全無，上肢僅手指可動，醫療團隊立刻手術取出第五椎椎體，換置人工椎體，術後情況良好，需長期且積極復健，施姓學生個性陽光開朗，有助病情穩定好轉。

「他總是笑臉迎人，好像是他在安慰我們一樣。」病房護理長陳思婷說，施姓學生的警大夢暫時受阻，人與人相互扶持、彼此照亮的力量一定能陪伴他往漫長復健路上勇往直前。

上一則

台灣首見詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

延伸閱讀

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚
94歲婦每天喝1杯蔬菜汁 1原因引發心律不整差點送命

94歲婦每天喝1杯蔬菜汁 1原因引發心律不整差點送命
腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命
請辭監察院長獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

請辭監察院長獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來