霍諾德妻挺圓夢「他玩得像小孩開心」工傷協會：無視工安

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德完成赤手獨攀台北101。(記者季相儒／攝影)

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以1個半小時完成徒手攀爬台北101 的挑戰。不少人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，他的妻子力挺表示，霍諾德在攀爬時很快樂，有如孩子般的純粹快樂；不過工傷協會認為，台北101在3月31日的地震 曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，如今容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓，這是對職業安全的公然踐踏，也是把人命當成宣傳的素材。

霍諾德（Alex Honnold）在完成自由攀登台北101後，和妻子桑妮（Sanni Honnold）一同參加座談會。霍諾德說：「這次攀登台北101，算是完成兒時夢想，這個感覺非常不可思議。」他表示，「這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜，現場及觀看直播的人情緒相對緊繃。而爬得越高其實越放鬆，很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷。」

霍諾德的妻子桑妮表示，「我覺得人們沒看出的是，他攀爬時是多麼快樂，那簡直像孩子般的純粹快樂。今天看到他玩得這麼開心，真的很棒。」

不過，工傷協會稍早發布聲明表示，台灣多年來，「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果。回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。然而令人震驚的是，今天的101業主，竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓。

工傷協會不解，這是在追求名聲、話題，還是藝高人膽大的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏；這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。101公司是否意識到，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效都可能瞬間奪命，難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品？

工傷協會指出，當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，只要有話題，人命可以被犧牲，因此不接受這樣的價值觀，也絕不應該再容忍。請問台北市政府勞動局，這樣毫無防備，怎麼會同意讓101舉辦並公然違反工安？如果掉下來怎麼辦？101這樣是在公然挑戰台北市勞動局的公權力。