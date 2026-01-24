無繩爬台北101 霍諾德花2個月練習 傳酬勞高達數十萬美元

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（圖）嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上台北101。(中央社)
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（圖）嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上台北101。(中央社)

來自美國的攀岩專家霍諾德(Alex Honnold)原訂美東時間23日晚8時（台北時間24日早9時）徒手攀爬台北著名地標101大樓，但因天雨臨時取消，延至何時，主辦方尚未公布，但已經未演先轟動，引起全球媒體和民眾關注。

為什麼有人想在沒有安全繩索的情況下，在Netflix直播鏡頭前徒手攀上1667呎(508公尺)高的台北101大樓？攀登愛好者說，攀登摩天大樓的技術難度比自然地形較為容易，但由於動作一再重覆，體能要求相當高。40歲極限攀岩名將霍諾德(Alex Honnold)挑戰101大樓能否成功，已經吸引好事者紛紛在網路賭盤下注。

原訂在台北時間24日早上9時(美東時間23日晚8時)開始攀爬101的計畫，因為下雨延期。

華爾街日報報導，已婚且育有兩個幼齡孩子的霍諾德知道，這次挑戰肯定讓觀眾看得非常緊張。他接受Netflix訪問時說：「我估計大多數人在觀看全程時，會出現某種程度的不舒服。」

他說：「但我希望觀眾能獲得我從這次經驗裡得到的某些喜悅，希望他們能欣賞這當中的趣味、美感、風景以及整個體驗。這不只是極限運動而已，還有更多意義。」

攀岩同好萊特(Cedar Wright)說，曾與霍諾德談到這次攀登挑戰所能創造的財務收益。

萊特表示，霍諾德認為這次挑戰的酬勞將能創造相當不錯的經濟保障，不過兩人沒有討論到具體數字。

紐約時報報導，霍諾德此次赴台攀登的酬勞高達6位數美元，對此，霍諾德回應，即便不拿酬勞，他仍願意挑戰，並表示「只要大樓允許，我就會去」，而家人的支持是他最大的後盾。

此次徒手攀登台北101，霍諾德將完全不使用繩索或安全設備。外界最關心的焦點之一是若發生意外，直播畫面如何處理。根據英國「觀察家報」報導，Netflix已設置10秒延遲機制，一旦發生突發狀況，製作團隊可即時中斷畫面，避免事故畫面直接播出。

霍諾德已承諾個人收入的三分之一將捐給慈善機構與非營利組織，包括自己創立的霍諾德基金會(Honnold Foundation)。霍諾德平常以過著簡單生活聞名，輪流穿著幾件相同的衣服。萊特說：「就讓他當一天背叛者，兄弟，好好賺一筆吧。」

從孩童時期開始，霍諾德就為摩天大樓著迷。他最為人知的成就是攀岩，偶爾也攀登建築物，兩者之間有個可能分散注意力的差別：岩石上不會出現自己的倒影或看到玻璃窗內發生什麼事。他在十多年前曾為國家地理頻道(National Geographic)特別節目勘察過101大樓，但未實現攀登計畫。

這回他花了兩個月時間準備，在家鄉內華達州山區練習，也在101大樓使用繩索測試攀爬。

Netflix預告片宣傳說，這可能是霍諾德到目前為止「最不可預測」的一次挑戰。

艾莫瑞大學(Emory University)臨床心理學家卡特(Ken Carter)說，冒險者遇到混亂情況時，大腦會產生更多多巴胺，在舒適情況下集中注意力。

美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德。（美聯社）
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德。（美聯社）

