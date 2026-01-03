台勞動基金2025年全年收益 上看1.2兆 前11月收益率14.1%

勞動部昨公布最新勞動基金運用績效，截至去年11月底，整體勞動基金規模達7兆6951億元(台幣，下同)，收益數9762億元，收益率14.1%，11月單月收益為1168億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，去年12月股市狀況不錯，預估去年全年的收益數將超過前年的1兆428億，再創新高，有機會上看1.2兆元。

展望2026年，金融業高層說，護國神山台積電 領軍的多檔大型龍頭權值股能否續創佳績，將是勞退基金今年能否再創佳績的關鍵。

回顧去年11月市場表現，基金局指出，美國政府雖結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位，加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

台股 部分，也因高度連結全球科技產業鏈，受美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也有所收斂。

據勞動基金運用局資料，去年截至11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，收益率14.1%。其中，與民眾退休金 有關的新制勞退基金，規模5兆1006億元，收益率13.7%，累計收益數達6511.7億元，勞保基金規模1兆2943億元，收益率13.41%，累計收益數1373.6億。