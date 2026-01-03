我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

台勞動基金2025年全年收益 上看1.2兆 前11月收益率14.1%

記者葉冠妤、朱漢崙／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

勞動部昨公布最新勞動基金運用績效，截至去年11月底，整體勞動基金規模達7兆6951億元(台幣，下同)，收益數9762億元，收益率14.1%，11月單月收益為1168億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，去年12月股市狀況不錯，預估去年全年的收益數將超過前年的1兆428億，再創新高，有機會上看1.2兆元。

展望2026年，金融業高層說，護國神山台積電領軍的多檔大型龍頭權值股能否續創佳績，將是勞退基金今年能否再創佳績的關鍵。

回顧去年11月市場表現，基金局指出，美國政府雖結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位，加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

台股部分，也因高度連結全球科技產業鏈，受美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也有所收斂。

據勞動基金運用局資料，去年截至11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，收益率14.1%。其中，與民眾退休金有關的新制勞退基金，規模5兆1006億元，收益率13.7%，累計收益數達6511.7億元，勞保基金規模1兆2943億元，收益率13.41%，累計收益數1373.6億。

台股 退休金 台積電

上一則

台20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

下一則

台無薪假增至7371人 製造業仍是重災區 金屬機電占7成

延伸閱讀

停火後釋善意 泰國遣返18柬埔寨俘虜 將合作排雷

停火後釋善意 泰國遣返18柬埔寨俘虜 將合作排雷
澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解
護國神山再添利多 路透：中企搶買H200 Nvidia要求台積電增產

護國神山再添利多 路透：中企搶買H200 Nvidia要求台積電增產
川普佛州會內唐亞胡 談加薩計畫第2階段

川普佛州會內唐亞胡 談加薩計畫第2階段

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位