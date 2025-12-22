我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

南美館2館移撥中央 市議員質疑收入少5成 變割地賠款？

記者萬于甄／台南22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
原台南市美術館2館以撥用中央升格「台南國家美術館」，多名議員質疑未減輕地方財政負擔。(本報資料照片)
原台南市美術館2館以撥用中央升格「台南國家美術館」，多名議員質疑未減輕地方財政負擔。(本報資料照片)

原台南市立美術館2館移撥中央轉型為「台南國家美術館」，但市議員質疑，市府明年編列近8000萬元(台幣，下同)補助南美館1館，跟以往2個館的預算相去不遠，甚至停車場等收入還減少，「升格不減壓」，議會附帶決議要求後年減列補助美術館、須與文化部重談行政契約。

南市府回應，南美館2館升格為國家級美術館歷經三年時間籌備，目標是實現「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」等3贏策略，相關爭議待後續協商化解，針對相關數據與合作成果，會持續向議會及市民清楚說明。

市府當年斥資約11億元興建南市美術館2館，營運與維護成本重，2022年起市議會多次提案，盼南美館能就地升格為國家級美術館；文化部最終僅同意接手，並以「無償撥用」方式移轉，未涵蓋1館，引發爭議。

市議會近期審查預算時，多名議員強烈質疑文化局明年編列近8000萬元補助南美館營運。市議員蔡育輝批，無償撥用形同「喪權辱市」，地方不僅失去資產，還要持續負擔支出。

市議員穎艾達利指出，當初議會支持中央接手，目的是減少市府財政負擔，並沒說要減少收入，加上撥用後，門票、停車場、場地租金及委外空間權利金等收入，各項估計都減少5成，此行政契約如同「割地賠款」。

市議員周嘉韋也說，市府與文化部簽訂的行政契約時，並未載明年限與終止條件，甚至欠缺明確的法律請求權基礎，「對台南的保障沒那麼足夠」，要求市府與中央重新議約調整。

南市議會最終針對文化局補助南美館近8000萬元一案，通過附帶決議，要求2027年度須減列3000萬元補助，並由市府與文化部重新協商契約內容，且須有議員代表參與，停車場收入須撥付二分之一予市府。

不過，附帶決議並無法律強制效力。知情人士直言，南美館2館對中央與地方而言，都是「燙手山芋」，當前市府收入面臨可預期的減少、支出成本並未等比降低，僅有抽象的中央資源挹注，南美館1館未來可行的營運策略為何？已簽訂完成行政契約，南市府能以何種立場向中央爭取重簽契約？

租金

上一則

台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主

下一則

他預告火攻雙北 警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

延伸閱讀

留言感謝黃偉哲閃辭5天後 南市前消防局長李明峯血濺旅館

留言感謝黃偉哲閃辭5天後 南市前消防局長李明峯血濺旅館
台藝術家受邀溫哥華「異地誌」

台藝術家受邀溫哥華「異地誌」
談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓

談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓
全美這10個城市 獲選最超值冬日度假地點

全美這10個城市 獲選最超值冬日度假地點

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費