南美館2館移撥中央 市議員質疑收入少5成 變割地賠款？

原台南市美術館2館以撥用中央升格「台南國家美術館」，多名議員質疑未減輕地方財政負擔。(本報資料照片)

原台南市立美術館2館移撥中央轉型為「台南國家美術館」，但市議員質疑，市府明年編列近8000萬元(台幣，下同)補助南美館1館，跟以往2個館的預算相去不遠，甚至停車場等收入還減少，「升格不減壓」，議會附帶決議要求後年減列補助美術館、須與文化部重談行政契約。

南市府回應，南美館2館升格為國家級美術館歷經三年時間籌備，目標是實現「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」等3贏策略，相關爭議待後續協商化解，針對相關數據與合作成果，會持續向議會及市民清楚說明。

市府當年斥資約11億元興建南市美術館2館，營運與維護成本重，2022年起市議會多次提案，盼南美館能就地升格為國家級美術館；文化部最終僅同意接手，並以「無償撥用」方式移轉，未涵蓋1館，引發爭議。

市議會近期審查預算時，多名議員強烈質疑文化局明年編列近8000萬元補助南美館營運。市議員蔡育輝批，無償撥用形同「喪權辱市」，地方不僅失去資產，還要持續負擔支出。

市議員穎艾達利指出，當初議會支持中央接手，目的是減少市府財政負擔，並沒說要減少收入，加上撥用後，門票、停車場、場地租金 及委外空間權利金等收入，各項估計都減少5成，此行政契約如同「割地賠款」。

市議員周嘉韋也說，市府與文化部簽訂的行政契約時，並未載明年限與終止條件，甚至欠缺明確的法律請求權基礎，「對台南的保障沒那麼足夠」，要求市府與中央重新議約調整。

南市議會最終針對文化局補助南美館近8000萬元一案，通過附帶決議，要求2027年度須減列3000萬元補助，並由市府與文化部重新協商契約內容，且須有議員代表參與，停車場收入須撥付二分之一予市府。

不過，附帶決議並無法律強制效力。知情人士直言，南美館2館對中央與地方而言，都是「燙手山芋」，當前市府收入面臨可預期的減少、支出成本並未等比降低，僅有抽象的中央資源挹注，南美館1館未來可行的營運策略為何？已簽訂完成行政契約，南市府能以何種立場向中央爭取重簽契約？