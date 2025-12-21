我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

布朗槍擊／Reddit變「社群偵探社」網友貼文成破案關鍵

一場無差別攻擊事件後 讓我們重新看見百貨服務業第一線的價值

記者江佩君／即時報導
北捷無差別攻擊事件，事發當時許多民眾受到了店家第一線服務人員的照顧與幫助。（記者黃仕揚／攝影）
北捷無差別攻擊事件，事發當時許多民眾受到了店家第一線服務人員的照顧與幫助。（記者黃仕揚／攝影）

日前捷運台北車站、中山站商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，這起事件也是台灣百貨業罕見發生的無差別攻擊事件，事後，許多經歷事發當下的人，在社群分享被店家、百貨工作人員保護的經過，有服務業從業人員分享「我們在百貨，失火、任何突發狀況我們要引導顧客、疏散完後我們才能離開」，也有民眾說「發生這麼恐怖的事，沒想到誠品南西店員、工作人員竟可以如此冷靜疏散大家」，百貨從業人員說「我們幾乎每半年或一年都要演習練習一次」，一次次演練，換來的是危機時刻的本能反應。

百貨業是帶給民眾、消費者幸福感的一種行業，當中，第一線的服務人員更是至關重要的角色，消費者感受到的服務與溫度，皆由站在最前線的人員給予，但他們也是最常被消費者挑剔、抱怨、找麻煩、客訴的一群人。這次事件，百貨服務業人員臨危不亂與敬業的精神，帶給當時許多收到援手的民眾深刻感受。

事發時，許多民眾奔逃的當下，受到店家第一時間的伸手援助，並穩住民眾驚恐的情緒，在Threads有許多關於事發當時，當事人被店家照顧與保護的討論。包括驚慌逃跑的消費者「被店員趕緊拉進店裡，或帶去儲藏間、試衣間、倉庫藏起來」、「銷售人員和百貨人員第一時間也不知道發生什麼事，卻直覺的先保護大家」、「緊要關頭店員真的是支柱，帶領大家防護和逃生」。

有服務業店員說「當店員那麼多年，第一次看到自己的價值，不是被咆哮被客訴而已，原來我們的認真警覺是很有價值的」。家有從事服務業兒女的母親則分享她跟小孩說，「遇到這種狀況記得趕快跑、先保護自己優先」，但服務業的女兒卻說「不行啦！我們服務人員，要先保護疏導顧客，最後確定成功疏散才能跑！」

每次練習，都是為了為災難做好準備。有百貨業人員指出，「所有的演練、所有看似『用不到』的流程，其實都是為了在最壞的情況下，保住最多人的平安」。

顧客優先，可以說是百貨業服務人員的中心原則，但別忘了店員也是跟你我一樣的普通人，只是他們選擇把自己放在照顧好別人的第一線，期許服務業人員能獲得企業主更好的照顧、獲得消費者更平等的尊重。

Threads

上一則

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

延伸閱讀

台北隨機攻擊釀4死 奈良美智「僅離200公尺」親睹警方採證

台北隨機攻擊釀4死 奈良美智「僅離200公尺」親睹警方採證
北車煙霧彈剛落下…咖啡店急降鐵門護客、送茶壓驚 贏好評

北車煙霧彈剛落下…咖啡店急降鐵門護客、送茶壓驚 贏好評
北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級
台北隨機攻擊凶嫌 犯案計畫及過程一次看

台北隨機攻擊凶嫌 犯案計畫及過程一次看

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡