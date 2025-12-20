又爆濫訴？全台逾20師遭檢舉上課使用手機 疑系統性攻擊

我的頻道

記者李芯、楊惠琪／台北20日電
近期校園再爆濫訴爭議，從本月初開始，全台超過20名不同縣市的教師陸續遭匿名投訴，其投訴內容高度一致，都是指教師上課不當使用手機，或用手機拍攝學生侵犯隱私等，甚至還有教師被翻出近10年前發在臉書上的上課照片，並援引教育部「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，認為教師在上課時間也應該關手機。

花蓮縣國小教師唐宇新直言，許多遭檢舉的教師是國內知名優秀老師，憂心這是「系統性」攻擊；更有教師直言，近期濫訴風氣蔓延，導致許多教師不敢再公開教學成果，相關社群分享、教學平台貼文紛紛下架，「這根本是在懲罰願意投入的老師」。因為任何拍照或數位紀錄都有可能成為被檢舉的理由。

據了解，投訴內容至少有兩個版本，但不約而同都引用了校園行動載具使用原則及個資保護相關辦法。遭投訴的新北市北大國小教師陳民峰說，投訴者附上的證據竟是自己2017年發在臉書上的上課照片，但當時行動載具使用原則根本還未上路。

其餘被投訴的教師，有的是參加教育創新計畫、研習時拍照記錄，有的是教學輔導團示範授課時留影，有的是公開授課照片。

陳民峰光是透過臉書，就匯集了至少23個教師被投訴的案例，遍布台中、苗栗、南投、高雄、新北等多個縣市。他認為，這波檢舉可以確認是「系統性」的攻擊，意圖讓學校對此召開校事會議與考核會。

唐宇新說，此次遭檢舉教師多是國內教學表現優秀的教師，他們多半是在公開授課、教學計畫、夜間課輔或社團運作等正式教育場域中拍攝，目的在教學紀錄、成果呈現或專業回饋。多數教師在拍攝前都會詢問學生意願。

教育部表示，近日正在進行校事會議濫訴問題修法，將明確規定不予受理匿名檢舉，亦將強化相關保密義務與責任，以確保當事人權益保障。

至於教師在校使用手機是否需要符合行動載具使用原則？教育部表示，學校教職員亦屬該原則的適用對象，應尊重校園行動載具之使用管理規定，並考量使用場域、方式及安全的合宜性。但相關管理規範由各校依教學現場實務與管理需求自行訂定，並未統一規範。

教育部

