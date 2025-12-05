台灣行人車禍死亡數年減 但仍未達7%目標

我的頻道

記者甘芝萁／台北5日電
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。交通部表示，今年1到8月死亡數1819人，也較前兩年同期下降，但距離交通部喊出的每年下降7%的目標仍有努力空間。(記者許正宏／攝影)
為擺脫行人地獄惡名，交通部推動「行人優先交通安全行動綱領」。交通部表示，2024年全國交通事故死亡降至2950人，創近三年新低；行人死亡366人，為2008年以來最低。今年1到8月死亡數1819人，也較前兩年同期下降，但距離交通部喊出的每年下降7%的目標仍有努力空間。

交通部昨在立法院交通委員會報告「行人優先交通安全行動綱領」上路成果，並同步說明速限制度及測速照相檢討。

交通部指出，為提升道路安全，近年從工程、教育與監理三方面加強防制。工程方面，今年截至10月已完成1901處路口行人安全改善、人行道提升216公里、排除障礙物700處，並完成199處校園周邊道路改善；省道部分也完成4345處路口工程改善及近300處照明強化，持續提升行人與機車族安全。

在監理措施上，交通部持續列管貨運及遊覽車業者的高違規駕駛，並強化調訓；機車駕訓補助預計擴大至4.5萬個名額，危險感知測驗題庫也已更新，提升新手駕駛辨識風險的能力。

在速限議題方面，交通部表示，速限調整涉及運輸效率與交通安全，需審慎權衡。公路局已完成「國內外道路速限訂定原則」研究，並建立速限檢討流程，相關成果已提供地方政府作為速限調整參考。

交通部強調，將持續整合中央、地方、專家與NGO，逐步推動速限制度精進，並以2030年將事故與行人死亡減半為目標，打造更安全的人本交通環境。

