桃機三航廈北廊廳拚聖誕節前營運 年服務量將增580萬人次

記者胡瑞玲、黃仲明／桃園2日電
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，候機區域設有按摩椅。(記者黃仲明／攝影)
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，候機區域設有按摩椅。(記者黃仲明／攝影)

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，長榮華航、星宇三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，968名乘客率先在北登機廊廳搭機。桃園機場公司董事長楊偉甫表示，期待聖誕節前能正式營運，第三航廈工程進度，截至10月底已達83%，預計2027年全面完工啟用。

第三航廈北廊廳昨天起試營運。北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門，最多同時可停放10架飛機，其中D14、D15可各停放兩架。

旅客賴小姐表示，昨天跟朋友去北海道玩，到機場才發現是到三航廈北登搭機，地勤告知距離有點遠要早一點進管制區。進到北登發現新航廈很興奮，覺得很漂亮、很寬敞。

依官方進度，北廊廳新增8個登機門，可增加服務桃機每年580萬人次，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於2027年全面完工啟用，完成後出入境服務量為每年4500萬人次。

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，挑高空間寬敞。(記者黃仲明／攝影)
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，挑高空間寬敞。(記者黃仲明／攝影)

機場公司董事長楊偉甫說，期待耶誕節前正式營運，因為屆時會有更多旅客出國、度假。

如何前往北廊廳？民眾於第二航廈通過移民關後左轉至二航D6至D7登機門，再左轉朝向D11方向走，整段路程大約10分鐘。由於二航、三航由於建築物不同，因此需再走一小段從D10至D11連接的下坡道，正式進入第三航廈北登機廊廳，而從D11走到D18需近10分鐘。

北廊廳以美加、東南亞航線的轉機客為主，並以長榮、華航、星宇等國籍航空優先。北登機廊廳目前提供美加航線來回的轉機客「一站式保安」，北美轉機客來台轉機時，從空橋進入到北廊廳三樓後，可直接同樓層轉機，行李不需要再過安檢。

桃園機場公司總經理范孝倫說，所有廊廳、停機位均為共用，會以航線安排調度為主，不會有華航、星宇航空專用北廊廳，長榮航空專用南廊廳的情況，均為混合編制。

第三航廈建設計畫於2014年報交通部、2015年行政院核定費為746.89億元台幣，總經費歷經三次修正，2024年第三次修正總經費為1283.73億元台幣，預計2027年全面完工啟用。

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，也有知名餐飲廠商進駐。(記者黃仲明／攝影)
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，也有知名餐飲廠商進駐。(記者黃仲明／攝影)

