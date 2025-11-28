我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

台灣景氣穩步成長 10月亮出黃紅燈 國發會：最壞情況已過

記者林海、陳素玲／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣10月景氣燈號持續亮出黃紅燈，顯示景氣穩步成長。（本報資料照片）
台灣10月景氣燈號持續亮出黃紅燈，顯示景氣穩步成長。（本報資料照片）

國發會發布10月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數35分，顯示國內景氣穩步成長。隨著台美關稅談判結果即將出爐，對於台灣景氣是否帶來影響，國發會經濟處長陳美菊表示，影響程度還是要看最後的結果，但最壞情況已經過了，大家已經了解美國的談判方式，產業在慢慢調整布局，政府也有因應措施。

陳美菊表示，10月綜合判斷分數35分，較上月上修值34分增加1分，九項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘八項燈號維持不變。而綜合判斷分數已經連續四個月上升，對於未來是否會亮出紅燈，陳美菊認為，仍要看基本面，而人工智慧（AI）等剛性需求仍在，因此是有機會的。

但陳美菊也說，國內的零售與餐飲年增率已經從負成長轉為正成長，顯示國內內需已經逐漸升溫，在普發現金、汽機車汰舊換新的稅賦減免等因素加持下，民間消費逐步回溫。

展望未來，陳美菊表示，隨全球AI算力需求持續成長，帶動AI資料中心與相關設備加速建置，加上科技新品推陳出新，歐美年終採購旺季來臨，將挹注出口動能；投資方面，AI商機驅動半導體及相關供應鏈調升資本支出，國際大廠也加碼投資台灣，加以政府推動AI新十大建設，以及公共建設執行量創歷年同期新高，投資動能可望延續。

中央大學台灣經濟發展研究中心也於昨日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數64.65點，較上月上升0.69點，六大指標之中，有五大指數皆上升，同創半年來最高指數，但投資股票時機信心是五個月低點。CCI指數的走勢，與國發會10月景氣對策信號連四升的趨勢一致。

中央大學台經研究中心執行長吳大任表示，受出口表現亮眼激勵，五項與經濟景氣相關指標都是半年來最高，房市信心也出現今年3月以來首次回升。但他也提醒，未來仍有對等關稅、半導體關稅及AI泡沬化等三大不確定因素影響經濟走勢。

AI 關稅 供應鏈

上一則

新聞評論／功臣變叛將：台積電何以洩密案件頻傳？

下一則

台禁廚餘養豬 農業部長稱「愈快愈好」擬先禁用家戶廚餘

延伸閱讀

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工
台投資美4千億元？ 路透：台積電將投資並代訓美員工

台投資美4千億元？ 路透：台積電將投資並代訓美員工
政府停擺暫沒花錢、關稅收入創新高 上月財政赤字減近30%

政府停擺暫沒花錢、關稅收入創新高 上月財政赤字減近30%
歐美部長會面談貿易 歐盟：將促美方調降鋼鐵關稅

歐美部長會面談貿易 歐盟：將促美方調降鋼鐵關稅

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險