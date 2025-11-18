台4校大學生修EMI課程 未來可「免托福」申請美名校

我的頻道

記者李芯／台北18日電
「EMI 免試托福試辦計畫」記者會邀請4所台灣雙語計畫標竿大學學生分享EMI收穫與成長，並由學術交流基金會說明與美方4所大學合作試辦方式。(記者李芯／攝影)
教育部昨宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語全校型標竿大學的學生，在台灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，將能夠申請至亞利桑那州立大學、紐約大學哥倫比亞大學教育學院及馬里蘭大學就讀。

教育部長鄭英耀表示，台灣身為非英語系國家，能夠以非國家層級和美國名校合作免試托福，象徵台灣雙語教育品質獲得國際高度信任。高教司長廖高賢指出，這是全球首例非英語國家免試托福計畫，目前美方4所學校都是與學術交流基金會合作的學校，未來可能會有更多選擇。接下來美方學校會派代表來台觀課，了解EMI課程的教學品質，順利的話會2026學年第一學期作為起始點。

高教司科長陳浩進一步說明，明年2月將推薦8名EMI課程學生到美國做兩周的短期交換，美方將藉此評估台灣學生在台修習EMI課程後到美國學習的適應狀況，綜合來台觀課情況，訂定免試托福的修習比例，或是規範特定科目、GPA等等條件。

台師大學生吳信緯表示，考上台師大後，發現學校有豐富的EMI課程，3年內修習14門EMI課31學分，教授也給英語底子弱的同學很多幫助。

