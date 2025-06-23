新聞評論／AI新十大建設若淪「撒幣工程」台灣難成AI島

國發會歷經數月籌備，旨在打造AI 島的「AI新10大建設」初見輪廓，預計7月送行政院經發會議通過，未來4年將至少投入1900億元台幣(約64.2億美元)預算。賴清德總統日前宣示將設置主權基金、建立AI試製線、推動國際標準制定，志在讓台灣成為全球AI關鍵樞紐。表面看來，這是一場政策布局與科技賽局的重大啟動，但深入檢視，不禁令人憂心：會不會又是一場「資金濫用、效益難驗」的政績工程？

名為「AI新10大建設」，當然是想讓民眾將其與創造台灣經濟奇蹟的10大建設聯想在一起；AI新10大建設包含：三大智慧應用、三項關鍵技術、四大基礎建設，內容洋洋灑灑，期望至2040年帶動新台幣15兆元(約5072億美元)產值，並創造50萬個高薪就業機會。其中，算力競爭要「超韓趕中」，目標是台灣AI在全球排名前5大。

算力即國力，國際間已掀起AI基礎建設的競賽，美歐中日韓均大力投入AI建設。美國推出星際之門(Stargate)計畫，預計到2029年投資5000億美元；歐盟的InvestAI計畫，將調動2000億歐元(約2304億美元)資金。中國大陸早在2017年就把AI納入國家發展規畫，傾全國之力打造算力資源；日本今年通過AI專法並由首相領導「AI戰略本部」，將在7年間投入10兆日圓(約685.3億美元)預算；南韓 目標躋身全球前3大AI強國，新任總統李在明 選前承諾，將投入超過100兆韓元(約728億美元)。

相較之下，台灣的AI新10大建設若僅以1900億元台幣對抗世界級對手，必須思考資源投注在哪裡、由哪個單位負責。根據目前揭露資訊，資金將分散至多個部會與地方政府，結合學研機構與企業投入。換言之，決策權分散、執行路線模糊，最終恐演變為地方設園區、學界寫計畫、企業申請補助，一場典型的「撒幣競技」。回顧民進黨政府推動的前瞻基礎建設，總預算達8400億元台幣，名目繁多卻進度落後、效益模糊，各方憑關係搶食大餅，難保AI新10大建設不會重演同樣場面。

更重要的是，台灣要實現AI島目標，成敗關鍵在於主導與整合。這次戰略設計師是行政院還是國發會？目前看來，規畫主要來自文官體系，經濟部、數位部、科技部各行其政，欠缺具有全球AI視野、能統籌軟硬整合的戰略核心。國發會主委劉鏡清抱怨很多法令卡住AI的發展，但立委卻指出，AI新10大建設的上位法規「AI基本法」政院版迄今仍未提出，到底是誰在卡AI發展？

其次應盤點台灣現有的優勢，除了代工製造，扮演全球晶片製造供應鏈角色，其他有何強項？台灣「吃硬不吃軟」，偏重硬體製造、軟體發展不足的產業特性，讓台灣難以擺脫代工的命運，無法升級。

台灣的AI人才也明顯不足。根據行政院科技會報資料，全台高階AI人才每年僅培育不足3000人，而美國OpenAI一家公司就網羅上百位頂尖工程師；南韓即意識到人才重要性，李在明承諾強化STEM(科學、技術、工程、數學)教育、設立AI學系，並擴大人才兵役特例，力求留才與育才並進。

台灣若沒有軟體技術、沒有數據治理能量、沒有創新應用場域，如何在國際上競爭？AI島不是靠政治語言堆出來的空想，而是靠實質能力堆疊起來的現實。首要之務應是制度革新與戰略集中，而非重蹈撒幣秀的老路。它更需要長期戰略、人才儲備與執行紀律，絕非單靠喊口號與砸預算就能創造奇蹟。