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「99分考卷打一下」教養文惹議 醫心疼：別抹煞孩子學習熱情

記者楊德宜／台北即時報導
一名女網友不滿國小4年級的女兒英語科考試「竟然只有99分」，違反「少1分打1下」的約定而體罰，該篇教養文章引起討論。示意圖。(圖／AI生成)
一名女網友不滿國小4年級的女兒英語科考試「竟然只有99分」，違反「少1分打1下」的約定而體罰，該篇教養文章引起討論。示意圖。(圖／AI生成)

台灣一名女網友不滿國小4年級的女兒英語科考試「竟然只有99分」，違反「少1分打1下」的約定而體罰，該篇教養文章引起討論。醫師王姿允在臉書「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」表示，拜託家長不要抹煞孩子學習的熱情，不要用那區區幾分來衡量孩子的價值。

一名從事教育相關工作的女網友，日前在社群平台發文，並PO出有女兒全名的99分英語科考卷，她表示，女兒拿出考卷時伸出手說「妳打我吧」，她看到考卷時傻住了，「竟然是99分」，因為兩人約定英語科月考都要100分，少1分打1下，「這是她一直以來做得到的事，她也知道我不是在追求分數本身，而是希望她別因為太簡單而放鬆警覺」。

該名女網友表示，「這次少的那1分，是她粗心寫錯的，不是不會，而是不夠細心」、「我真的狠狠打了她一下，不是出於憤怒，而是想讓她記得這件事的重要性，她默默的在旁邊，眼淚掉了下來」。分數不是一切，「但我也知道，每個孩子的潛力和紀律，是需要適時被提醒的」、「有壓力，不代表就是不夠；打一打 其實比誰都更捨不得。我也在學習，怎麼當一個更平衡的媽媽。嚴格與溫柔之間，其實沒有標準答案，只能不斷地去拿捏 去調整」。

王姿允轉分享該篇文章，「我到底看了什麼」，她表示，她的女兒之前考78分還很開心說「我覺得考得很不錯啊」，不用因為沒考到滿分而自責，不用因為考試成績而貶低自己的價值，她的女兒未來應該會覺得學習仍然是一件很快樂的事。

王姿允說，拜託家長不要抹煞孩子學習的熱情，不要用那區區幾分來衡量孩子的價值，成績只是一個考驗學習成果的工具，能不能快樂學習並且運用在生活才是重點。「看到這個真的很心疼」。

網友留言，「實際上就是在乎分數啊」、「會讀書的孩子都是自發性的，絕不是打出來的，這樣做反而適得其反，只會抹煞孩子對讀書的樂趣」、「孩子心裡大概是100分的無力感和覺得自己100分的差勁了」、「通常這類家長都很會合理化自己的暴力行為」、「為一分害一生」、「用錯誤教育方式的家長，還拿出來在網路上宣揚，最後更是寫了一段虛偽的反省，實在不明白這家長在想什麼」。

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