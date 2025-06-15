坐墊沾尿漬、血漬…台灣人怕染病 85%拒用公共免治馬桶

新竹商家王小姐說，她雖然經常使用護城河公廁，但從未使用免治馬桶功能，衛生仍是主要考量，因公廁屬於開放空間、人流量大，「坐墊上也常有尿漬、血漬」，連坐都不敢。（記者黃羿馨／攝影）

不少台灣民眾羨慕日本 連公廁都用免治馬桶，新竹市政府2019年在護城河公廁設置免治馬桶，創全台在公廁裝免治馬桶先例，並一度想逐步推廣至全市主要公廁，但因使用率偏低，至今僅市府內部也裝了免治馬桶，擴大安裝免治馬桶座的想法胎死腹中。

記者實際走訪護城河公廁，發現鮮少有人使用馬桶的免治功能；由於市府委外分早、中、晚派員清潔，整體尚稱整潔，但不少女性不敢直接坐著如廁，馬桶坐墊及免治馬桶噴嘴周遭，仍難免殘留汙漬。

2019年竹市府剛啟用公廁免治馬桶時，在野的國民黨 曾做過民調 ，高達85.6%的民眾不敢用公廁的免治馬桶，擔心不衛生被傳染疾病。

清潔人員透露，雖然每次清潔都刷洗免治馬桶噴嘴，但因民情不像日本，免治馬桶在台灣公廁的接受度不高。附近商家王小姐說，她常用護城河公廁，但從未使用免治馬桶功能，由於坐墊上常有尿漬、血漬，她連坐下都不敢，只能半蹲上廁所，更何況是噴水沖私密處。

市府盧姓員工表示，每次如廁前都以酒精多次消毒坐墊，至於免治馬桶因擔心感染風險，從未用過。

竹市府行政處表示，市府大樓內的公廁免治馬桶有四座，每天委外清潔三次，免治馬桶噴嘴也會用刷洗、酒精消毒等，尊重民眾的使用習慣。