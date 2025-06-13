加拿大人棄美轉向亞洲遊 台灣成熱門首選地

交通部觀光署日前公布台灣觀光100亮點，其中入選的台東太麻里曙光園區是迎接第一道曙光最佳地點，每年元旦吸引眾多遊客前來，壯麗日出美景令人驚嘆。（台東縣政府提供）

美國關稅和主權的威脅，讓加拿大 人紛紛拒絕美國行而轉向到其他國家旅遊，台灣成必遊清單之一。交通部觀光 署趁勢偕同多家業者在加拿大推銷台灣觀光，宣揚台灣不僅美食美景冠天下，「安全、友善、多元」的旅遊環境也是亮點。

觀光署11日在溫哥華市中心舉辦B2B推廣活動，吸引近百位旅遊業者、媒體和意見領袖共襄盛舉。活動由「都蘭國」的原民舞蹈登場，搭配珍珠奶茶、台式炒米粉等風味小吃，充滿濃濃台灣味。

交通部觀光署11日在溫哥華舉辦台灣觀光推廣活動，活動由「都蘭國」原民舞蹈登場，帶領觀眾一起踏步起舞，嗨翻全場。(中央社)

觀光署國際組組長黃易成表示，2024年北美來台旅客超過76萬人次，超越疫情前2019年水準，比2023年成長22.7%，預料在2025年北美主要城市至台灣的航班大幅增加下，市場動能將持續擴張。他說：「加拿大人遊台旅客總量雖不及美國，但按人口比例來看，加拿大人來台灣觀光的風氣比美國還強大。」

根據去年加拿大公司FlightHub公布一項調查結果，加拿大人選擇的旅遊目的地中，台北最受歡迎，與前一年同期相較成長率達88%。駐溫哥華辦事處處長劉立欣過去3年多來和各行各業的加拿大人接觸，她說：「加拿大人對台灣印象非常好，除了知道台灣是科技強國、有豐富美食美景外，也特別推崇台灣友善、熱情，重視多元和生態的人文特質。」

交通部觀光署11日偕同多家業者在加拿大推廣台灣觀光，加拿大籍台灣女婿陳睿昱（Michael McCreesh，穿灰西裝站立者）在台灣自創運動旅遊品牌，隨團到加拿大向當地旅遊業者介紹台灣之美。(中央社)

來自加拿大的台灣女婿陳睿昱（Michael McCreesh）在台灣自創運動旅遊品牌，他對中央社說，加拿大人非常喜歡親近大自然，而台灣山林海岸資源豐厚，加上便利的交通優勢，讓許多外籍遊客留下深刻印象。「早上你可以在陽明山挑戰騎行，下午就在西門町逛街或上酒吧放鬆一下；或者前一日還下榻在礁溪溫泉旅館，隔一天就能直攻海拔2000公尺以上的梨山。這種一日內可盡享不同地景風情、文化娛樂的體驗，是難以在其他國家複製的。」

宏祥旅行社副總經理謝永蓬是帶領歐美遊客的行家，他表示，最近加拿大和美國鬧僵了，很多加拿大人不願意到美國旅遊，最新數據顯示，與去年相比，加拿大人赴美旅客驟減40%，相信這會促進轉向旅遊台灣的熱情。「台灣的安全環境總令外籍遊客豎起大拇指，從來不用擔心手機或錢包被偷竊，也沒有迷路會受驚的顧慮。他們喜歡自由行，除了騎自行車外，也很多人會搭觀光巴士，感受宗教文化、原住民 生活等體驗，彩虹平權之旅也是賣點。」

雄獅旅行社北美理事莊育晶說，夏天的台灣活動多，例如6月已開始的仲夏節、東海岸的「月光．海音樂會」，以及第一屆世界賞鳥博覽會今年9月在台中舉行等，都是很有特色的夏日旅程。他推薦鐵道旅遊，搭乘主打5星級料理的「鳴日號」、頂級甜點列車「海風號」、世界無敵海景的「藍皮解憂號」，都是難忘體驗。