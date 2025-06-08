新聞評論／中榮vs.台電 政府賞罰錯亂的兩種寫照

衛福部健保署長石崇良說，台中榮總今年首季實際收入達34.37億元台幣，較去年增加2.5億元台幣。（本報資料照片）

為控制健保 給付，衛福部全面推動「醫院個別總額制」，要求各醫院年度健保點數不得超過前一年。中區從元月開始實施，一季下來，台中榮總受到的影響最大，遭健保「斷頭」3億元（台幣，下同，約1000萬美元），彰化基督教醫院則遭扣1億多元。中榮表示，身為中部地區唯一公立醫學中心，站在收治急、重、難、罕病患的最後一線，無法拒絕病人求治；雖努力調控，就診人數依然爆量。

醫院不是賣場，病患也不是消費者；政府用「總額制」來管控醫院的收治量，從各個角度看，都顯不合理。且看，中榮努力救治病患，到頭來卻因患者數量超過前一年而遭斷頭，營收因而大受減損。相形之下，醫術較次或拒收病患的醫院，反而能獲得政府足額給付而受益。如此惡性循環下去，必然產生「劣幣驅逐良幣」效應，對醫院、對民眾都是負面發展。

這次衛福部推動「總額制」全面上路，主要是該制已在南區（雲嘉南）實施三年，認為各醫院點值均未遭稀釋，「成效良好」，因而擴大實施。殊不知，全台各區的人口分布及醫療資源並不均衡，在南區實施成功，未必代表在中北區即能如法炮製。尤其，南區實施三年來，出現不少醫院拒收患者的現象，也有南部患者「越區」前往中北部醫院就診；不少南區醫院更變相削減醫護人員待遇，或變相擴增「自費」醫療項目。這些連鎖反應，不啻政府將健保負擔轉嫁給大醫院，大型醫院則再把成本轉嫁給患者。

目前中區僅有中榮一家公立醫學中心，它在無法拒收病患的情況下，「總額制」上路一季，就測試出制度不公。北區醫院的個別總額制則是4月才上路，俟7月驗收第二季的結果時，恐怕還會有更多怪現象發生。對於中榮首季遭斷頭3億，健保署長石崇良說，中榮首季實際收入達34.37億元，較去年增加2.5億元，收入是成長的。話雖如此，健保署剋扣中榮3億元給付，實即占了其收入近一成。健保署用不良的制度「沒收」中榮的努力，卻還振振有詞，這憑藉的是什麼「官威」？

3億元說多不多，說少不少。中榮可能得看幾萬個病人，才有這些收入；但政府一眨眼，就能把它悉數沒收。可笑的是，中榮在那裡賣力看病治病，最後迎來的卻是政府的大棒「懲罰」，這算什麼英明治理？反觀賴政府，一年來未提出任何政績，卻成天在那裡搞大罷免 、改路名、覆議釋憲、綠電火電，揮霍人民的血汗錢卻絲毫不以為意。

最諷刺的對比，就是卓內閣心心念念要編預算撥捕1000億元給台電。台電對救人毫無興趣，它連穩定供電的基本任務都左支右絀；它關掉了便宜乾淨的核電廠，再用骯髒的火電來填補；它砸大錢購買昂貴的綠電，搞得自己虧損累累。對這樣專業敗壞、無法自主的公司，賴政府卻要連兩年給它千億元補貼。相反的，對於在第一線努力救治民眾的中榮，衛福部卻揮舞著大刀砍它的收入。任何民眾看到中榮和台電的遭遇，都會覺得政府的賞罰制度太過錯亂、太不公平了吧！

對於習慣「相信制度」的人，可能會覺得任何制度的存在都有其必要，也有其合理性。但「中榮救人挨罰」及「台電惡搞受獎」的對比，卻冷冷戳破了這個想像。如果人們不對制度提出質疑，惡質的制度就會不斷侵害社會的公平，甚至扭曲人們對是非善惡的價值認知。台電因為被民進黨 錯誤的能源政策綁架，卓內閣對它的撥補，只是在遮掩自己的醜態；但中榮被剋扣三億，絕不是它做錯了什麼！