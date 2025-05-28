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黑白集／AI賽輸南韓 綠「國師」還唱衰輝達盛世不再

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輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

輝達宣布在台北市成立海外總部。與此同時，全球生成式AI龍頭OpenAI宣布在南韓設立亞洲辦公室。OpenAI為強化亞太市場各種應用，繼日、星之後，在亞洲設第三據點。南韓是全球第二大ChatGPT付費訂閱市場，因而中選。

OpenAI策略長表示，南韓擁有從晶片到軟體全方位AI生態系，涵蓋學生到銀髮族，是全球最具潛力市場之一。對比之下，台灣在人工智慧賽局中，除晶元代工製造超前，還有許多不足。但不知為何，財經「國師」近日竟夸言，「輝達盛世已到轉折」。

綠國師因黃仁勳「看重中國市場」，斷言輝達是強弩之末，將影響台積電和台灣。這種預言算力，堪稱獨步全球。但網友功力也不差，一眼洞穿國師和青鳥是替清德宗洗地出氣。只因黃仁勳讓海外總部落腳台北，又公然擁核，便唱衰加抹紅「中共同路人」。

綠營唱衰輝達，莫非忘記高雄還得靠輝達超級電腦，才能躋身AI發展基地。黃仁勳和資通產業畢竟是同船人，一榮俱榮。若賴政府容許「中共同路人」滲透，不怕危害「非紅供應鏈」？

賴清德自詡「台灣是全球AI神經中樞」，或許不在乎日韓星有ChatGPT落地。但台灣靠輝達組隊擠進AI全球賽局，從股市、房市到地緣政治，一路炒作多頭。若輝達盛世不再，那國運將如何？國師討好過頭，把總統大話都捅破了。（轉載自聯合報）

AI 輝達 黃仁勳

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