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備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

中央社／紐約23日專電
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台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）
台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

台北101董事長賈永婕24日將在紐約大都會球場為AI台灣日開球，她23日在紐約台商座談會興奮展示開球服裝，除了前面有台灣字樣，後面是台北101，手臂上還會有國旗。

賈永婕與家人在曼哈頓出席紐約與新澤西台灣商會活動，美國職棒大聯盟紐約大都會年度AI台灣日24日將舉行，身兼三鐵好手，曾參加紐約、芝加哥等美國城市大型馬拉松賽事的賈永婕，將擔任開球重責大任。

第20屆大都會AI台灣日賽事，地主隊將華麗出戰洛杉磯道奇隊，入場券早已高價銷售一空，道奇大谷翔平與大都會蘇鐸（Juan Soto）兩位創紀錄球員仍是話題。

耐力運動雖難不倒見慣大場面的賈永婕，不過身負台灣形象宣傳大使，在大批鄉親與超過4萬名美國球迷面前投球，本壘距離與球種、球速都不重要。

賈永婕說：「我要投漂亮的球，什麼是漂亮的球？已經準備好了，一接到任務的時候，就馬上去訂做運動裝，穿著是我的第一，我一站出來就是要漂亮。」

自信滿滿的賈永婕獲得紐約台僑滿場掌聲鼓勵，她說：「我的球衣前面就是台灣，大大的台灣，然後是大都會球隊的顏色，橘色跟藍色，藍色的線條、橘色的台灣，背後是台北101」。

賈永婕強調說：「重要的是我的右手臂上有國旗，我也要把國旗帶到球場上。」

賈永婕與紐約台商及僑胞分享，擔任101董事長的管理經驗，除了高階女性管理者天花板，也說明打破既定框架、融入團隊與開拓商機的挑戰。

賈永婕 大都會 台北101

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