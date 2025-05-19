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台南河樂廣場粉紅球許願池 被批像福壽螺卵

記者萬于甄／台南19日電
台南河樂廣場打造「520愛情許願池」，東側以10萬顆塑膠球布置成「粉紅泡泡」。（記者萬于甄／攝影）
台南河樂廣場打造「520愛情許願池」，東側以10萬顆塑膠球布置成「粉紅泡泡」。（記者萬于甄／攝影）

台南市政府前天起在河樂廣場辦「520愛情許願池」活動到6月底，布置逾十萬顆「粉紅泡泡」，但不少人批像一堆福壽螺卵，也質疑利用大量塑膠球布置不環保，尤其壓縮到玩水空間；市府解釋，所有泡泡球皆可重複使用。

南市觀旅局說明，活動結束後將由協辦單位優先領回再利用，剩餘部分將開放民間申請，可轉為學校教具、社區裝飾再利用，確保不造成資源浪費。

5月20日被情人視為浪漫的日子，今年由台南在地觀光產業界與觀旅局共同發起520愛情許願池，27家業者提供許願球布置成10萬顆粉紅泡泡，另有38家業者贊助獎項，要帶動觀光。

不過許多市民批「看起來超像一堆福壽螺卵」、「現場有封鎖線，不能進入玩球，純粹造景」，且全是塑膠球，恐變成製造一次性塑膠裝飾品，昨白天豔陽高照，愛情許願池截流半邊的河樂廣場，許多親子仍偏愛到另一側親水區域消暑，還有人喊「還我玩水的地方啦！」

市議員沈震東建議，呼籲市府未來活動布置規畫應採低汙染或環保材質，並妥善安排後續維護規畫，避免吸客初衷未達反而引發疑慮。

對於粉紅球被指像福壽螺，觀旅局回應，此裝置也收到不少正向回饋，有人認為「粉紅泡泡充滿浪漫想像」，不應不同意見而扼殺創意、同時辜負贊助業者的美意，對於多元意見予以尊重，未來納入參考；至於親水需求，觀旅局表示原已保留一半親水廣場，後續視天候與市民反饋，滾動調整裝置呈現與場域互動方式。

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