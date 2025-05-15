我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

觀察站／能源政策大船能否轉彎 在賴清德一念之間

記者 林河名、唐筱恬
聽新聞
test
0:00 /0:00
屏東核三廠2號機將於5月17日正式停機，進入除役階段。（記者劉學聖／攝影）
屏東核三廠2號機將於5月17日正式停機，進入除役階段。（記者劉學聖／攝影）

核電歸零倒數計時，立法院前天三讀通過「核管法」修正案，為核電續命開一扇窗。總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢昨天大讚修法已解除核電「緊箍咒」，並稱是台灣能源史上跨出的一大步。但大船能否轉彎，還是在賴總統的一念之間。

核三廠二號機運轉執照將在5月17日到期，台灣即將邁入「非核家園」。趕在核電歸零前，藍白聯手提出核管法修正案，法條只是排除核電延役障礙，並非強制延役，但光是這一步，就等於幫執政的民進黨一個大忙。

從賴總統到行政院長卓榮泰，再到台電董事長曾文生，雖都表示即使修法，核三廠也不可能直接延役或立刻重啟，仍須依法停役；但三人也分別提到「政府對新核能態度仍舊開放」、「未來可動態討論」、「沒說一定不會評估核電廠延役」，讓核電延役仍留生機。

對於藍白聯手修法，綠營多所批評，但執政高層卻又都為使用核能留下伏筆，可謂「口嫌體正直」。童子賢昨天這句「當今領導人務實檢驗台灣的發展困境，正帶領執政黨進行不容易的『一步一腳印』的觀念轉型。」也讓外界充滿聯想。

正如童子賢所說，2018年「以核養綠」公投過關，2025年又通過修改核管法，代表多年來，台灣的直接民意與間接民意，已清楚否決「非核家園」政策。事實上，「以核養綠」公投過關隔天，當時擔任閣揆的賴總統就強調「我是民主萬歲的人」，正面看待公投。如今，面對立院再次修法，就看賴總統是否貫徹「民主萬歲」，順水推舟了。

公投 氣候變遷 民進黨

上一則

震央台東變嘉義…國家級警報誤判 氣象署：測站密度不均

下一則

民眾厭倦非核家園 童子賢：有法律做後盾應大步前行了

延伸閱讀

接受日經專訪 賴清德提台灣半導體優勢 籲打造非紅鏈

接受日經專訪 賴清德提台灣半導體優勢 籲打造非紅鏈
維州小型核電廠 不排除賣台灣

維州小型核電廠 不排除賣台灣
新聞眼／尷尬了…川普大船急轉彎 賴清德「脫中入北」觸礁

新聞眼／尷尬了…川普大船急轉彎 賴清德「脫中入北」觸礁
新聞評論／失能舵手 面對世界劇變 賴政府集體迷茫

新聞評論／失能舵手 面對世界劇變 賴政府集體迷茫

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶