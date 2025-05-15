打詐變打折？大法庭：繳犯罪所得可減刑 法部：違立法目的

最高法院大法庭。(本報資料照片)

詐欺犯罪危害防制條例去年公布施行，第47條前段規定「認罪又繳回犯罪所得」可減刑，但是犯罪所得是指被害人遭詐騙總金額，或被告實際取得酬勞，出現法律爭議；最高法院大法庭昨統一法律見解，裁定被告認罪並繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，但有四名大法庭成員不贊同而提出不同意見書。法務部表示，裁定結果與立法目的違背，深表遺憾；為避免個案引用最高法院刑事大法庭見解，造成不當減刑結果，將盡速啟動修法作業。

大法庭強調，法院應具體審酌行為人在詐欺集團中主導或分工情節輕重、自動繳交財物所占被害金額比例，與被害人達成和解賠償損害的誠摯努力等，量處行為人相當罪責刑度，並非不分情節一律減輕其刑1/2。

裁定理由指出，詐防條例第47條前、後段分別規定「其犯罪所得」、「全部犯罪所得」，已明確區別兩者不同，足認前段「其犯罪所得」僅限行為人犯罪實際取得「個人所得」，未及其他共犯，文義明確。

大法庭認為，立法院法制局立法過程曾經提出評估報告，「若有詐欺犯罪者，為圖減輕或免除刑責，僅繳交部分犯罪所得，或犯罪所得低微，藉以減輕其刑之情事，恐成為漏洞」，立委陳亭妃等人擬具草案條文也為「得」減輕其刑，欲授權法官個案裁量，但經院會討論，仍以行政院提出草案版本三讀通過，可見立法者已充分考量而認為依法「應」減刑。

大法庭指出，如果認為行為人無犯罪所得，也應繳交被害金額才能減刑，行為人恐因無力繳交或被迫繳交自己合法之財，而放棄自白，不僅無助達成訴訟經濟目的，被害人也無從取回分毫被騙財物。

最高法院刑三庭法官陳如玲，也是本案提案法官，她認為詐防條例是以打擊詐欺犯罪、保護被害人和人民權益為宗旨，減刑是例外規定，因此犯罪所得應從嚴解釋為被害金額。

陳如玲在不同意見書指出，依大法庭裁定見解，最終可能因減刑容易，反而使行為人選擇繳交極少數所得，或堅持沒有所得，即可以自白換減刑，也不願和被害人和解，此種結果顯然與立法者欲打擊詐欺犯罪、落實罪贓返還本意相悖。

陳如玲認為，大法庭將例外減刑規定作寬鬆、有利於行為人解釋，無異是讓作亂的兔子知道如何輕易獲取「胡蘿蔔」繼續壯大，恐怕讓「打詐」變成「打折」，「阻詐」變成「助詐」。

法務部說，最高檢察署於最高法院刑事大法庭言詞辯論時，已堅定表達詐防條例第47條減輕其刑之規定，應採「填補被害人所受損害」之見解。依刑事大法庭見解，無異使減刑規定適用完全繫於被告個人片面供述，而罔顧被害人實際受騙金額是否獲得填補，此等法律適用結果，已悖離立法最初減刑的規範意旨。