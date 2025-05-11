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保護司層級低 民團：公文跑完孩子命都沒了

台灣新聞組／台北11日電
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男童「剴剴」遭虐死案引爆民眾走上凱道，提出設立兒少保護部、增訂刑法「虐殺兒童罪」等六項訴求。衛福部表示，正加速評估規畫設立兒少保護專責單位，但行政組織規模與層級仍待商討；法務部次長黃謀信表示，修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。

衛福部保護司長張秀鴛表示，行政院、衛福部正加速評估設置兒少保護專責單位，但行政組織設置須符合相關法規，具體層級仍有待商討，但一定會發揮比目前更好的橫向聯繫機能；其餘多項訴求，現行制度已有相關規定，將穩健發展，以符合社會期待。

部分民眾要求增訂刑法「虐殺兒童罪」，要求虐殺12歲以下兒童，處死刑或無期徒刑，並列入不得假釋條款。黃謀信表示，要定獨立的犯罪刑度或提高刑度，法務部尊重民眾意見，但修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。至於授權隔離受虐兒童與疑似加害人，未涉及刑法，應由衛福部回應。

張秀鴛表示，衛福部社家署去年已要求，兒童收出養須經地方政府必要性評估；民眾提出服務兒少者應持有兒童工作證，確保無兒虐、性侵等犯罪前科，也列入「兒少權法」修法作業重點。她表示，民團提出多項建言，若現行制度已有規範，也將強化落實，「民眾上街是對政府重要提醒，將聽取意見作出調整。」

「終結兒虐・陪你長大」活動召集人李侑宭表示，台灣雖有衛福部保護司，但單位層級太低，發公文叫不動法務部、檢察官，要與社家署、警政署聯繫，串連社工、警察防治兒虐，「公文跑完一圈，孩子命都沒了」，盼政府拉高兒虐專責單位層級，參考南韓成立兒童權利保障院作為專責單位，成立「兒少保護部」。

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