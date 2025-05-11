台幣強升進口貨沒變便宜...採購價1年前已定

業者表示，台幣匯率升值若無明確趨勢，廠商在考量獲利及負擔成本的原則下，多不會輕易調整價格。（本報資料照片）

新台幣近期大幅升值，出口業者叫苦連天，對於台灣的內需產業來說則是利多，因為在台灣的消費市場，很多「好東西」都是來自海外。一般認為新台幣升值可降低進口商的採購成本降低，匯差可以回饋到消費者身上，卻很少聽到因為新台幣升值、東西就降價的好消息，為什麼台灣民眾還是買不到更便宜的進口商品？

新台幣5月初快速升值將近10%，雖然政府強調美方尚未施壓，但匯率 的變動勢必衝擊出口產業乃至台灣的經濟。理論上新台幣升值對台灣的內需產業應該是利多，消費者更期待進口商品降價的消息。

不過，從過去到現在，每當匯率波動，消費者總是有同樣期待，卻每次都落空。被點名應該降價的進口商品包括百貨熱銷的化妝品、精品，價格相對較高的進口車等，甚至餐飲的進口食材等，價格卻都不動如山。

百貨業者回應，近期匯率急升應屬短暫震盪，目前商品販售價格仍維持穩定，並未出現因匯率急升而調整價格的情況。

消費者除了失望，更感到疑惑，明明進口的價格降低了，為什麼業者就是不降價。

百貨業者表示，零售端的價格還是要看品牌廠商庫存以及調價策略而定，售價的變化通常亦有遞延效應，進口商、及各業種反應快慢亦有所差異，後續走勢也需要關注匯率時間軸等變化，以及整體經濟策略而定。

百貨業者透露，通常廠商專櫃的調價策略，大多具有周期特性，也就是定期會檢討銷售策略，依照各時期市場上的各項成本綜合評估，舉凡原物料、人力、運送等成本變數，在調價機制檢討評估後，才反映在末端銷售價格。

汽車業者也說，進口車不論在零件採購、整車生產，都是來自世界各地，對原廠而言，並不是只依照單一幣值的匯率來評估成本。

但不管是零售、汽車或是餐飲業者都說，匯率其實很難成為訂定價格的因素，主要就是大家在採購或引進商品時，依據的匯率其實早就談好了，例如餐飲的周期大都是3個月，而汽車、百貨，則大都是1年，也就是說，今年的採購匯率，2024年底就決定了。

百貨業者表示，以這次匯率急升為例，儘管市場快速波動，品牌廠商仍傾向暫時觀望，暫不立刻反映在售價，在匯率升值趨勢若無明確之前，廠商在考量獲利及負擔成本的原則下，多不會輕易調整價格。

有業者直言，此次新台幣升值來得又快又急，因此大家的感受特別明顯，但事實上，匯率的波動要看長期性，可能年初到年底升貶幅度都不到1元，此外，如果因為短期升值就降價，未來幾周如果又貶值，是不是又要把價格漲回來？

業者說，這樣對消費者來說反而無所適從，更一定程度的壓低了商品價值，除非現階段匯率一直持續到年底，而其他成本沒有明顯增加，明年的商品價格才會有可能比今年低。