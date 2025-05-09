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去年跌破1美元…電動機車廠Gogoro考慮回台 規畫美股下市

記者林海／台北9日電
為化解下市危機，電動機車龍頭Gogoro已向美股那斯達克申請轉板，從最頂級的那斯達克全球精選市場轉至基礎等級的那斯達克資本市場。(路透)
為化解下市危機，電動機車龍頭Gogoro已向美股那斯達克申請轉板，從最頂級的那斯達克全球精選市場轉至基礎等級的那斯達克資本市場。(路透)

電動機車龍頭Gogoro股價去年9月中旬跌破1美元，4月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由於美國投資者與機構對於電動機車產業陌生，因此Gogoro已準備自那斯達克下市，並進一步考慮回台上市。

Gogoro2022年4月在那斯達克掛牌，股價最高曾超過17美元，但隨後則一路下跌，在去年跌破1美元後，就接獲那斯達克通知，必須在180天寬限期內改善股價，重新符合最低股價標準，否則會被更換交易市場。

Gogoro在寬限期到來的4月底前，即向那斯達克提出轉板申請，由全球精選市場轉板至那斯達克資本市場，也已獲審核通過。

去年9月，Gogoro創辦人、原董事長兼執行長陸學森辭職後，經營團隊重組，由大股東潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，原台灣總經理姜家煒則任代理執行長，姜家煒上任後積極進行成本管控，也立即展現效益。

根據Gogoro第一季財報，雖然營收減少8.7%，但營業費用較去年同期減少960萬美元，降幅達32.1%，虧損也由1720萬美元減少至1090萬美元，減幅高達42%，調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）也提升至1430萬美元，優於去年同期的1020萬美元。

據了解，Gogoro在那斯達克掛牌每年的行政、法遵費用就高達800萬美元，這對Gogoro來說，是非常沉重的負擔，因此內部也在規畫走下市這條路，若每年可以省下800萬美元，財務上的表現也會更好。

Gogoro內部認為，台灣市場對於機車、電動機車的熟悉度更高，在進行公司體質調整後，Gogoro財務上的表現已經明顯好轉，2026年、2028年能源事業與車輛事業損益兩平是可以達成的目標，更跳脫出先前被外界批評是虧損無底洞的窘境，加上美國新一波關稅戰即將開打，在這個時機點回到熟悉的市場，對Gogoro來說其實是好事。

Gogoro表示，轉板不會影響其營運與股東權益，並且將繼續維持上市資格，正常進行交易。

對於下市規畫傳聞，Gogoro則表示，會以客人滿意度為優先，並專心養好財務體質，穩健地朝向獲利目標前進，實現財務永續。

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