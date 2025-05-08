2025年「臺北文創天空創意節」徵件 邀創作者捕捉靈感瞬間

2025年「臺北文創天空創意節」開放徵件。（臺北文創／提供）

第8屆「臺北文創天空創意節」即日起至7月10日開放徵件，以「當下 Dare to Share」為主題，號召台灣各界創作者勇於分享靈光乍現的創意，並轉化為具體作品與世界對話。本屆活動設有「潛力新銳組」（製作費120萬）與「實驗新秀組」（製作費60萬），入選者除獲得高額製作費，亦享有展演空間、媒體宣傳、專業導師指導等全方位策展資源。

自創辦以來，「天空創意節」已累積超過1,000件參賽作品、近90萬觀展人次，成為台灣最具實驗性與號召力的文創平台。歷屆優選如「彡苗空間實驗」、「穀米機工」皆在國內外屢獲殊榮，更受邀參與國際展演，為台灣創意發聲。

今年同步啟動「行者計畫CreaVenture」，與寶藏巖國際藝術村合作，提供國內外駐村機會，協助優選者拓展國際視野與跨域合作潛力，推動創意人才走向世界。

評審陣容同樣堅強，由豪華朗機工團長張耿華與臺北文創總經理劉麗惠領軍，邀集來自設計、科技、藝術等多元領域的專家擔任評審與導師，從選拔到製作全程陪伴，激發創作者潛力。張耿華指出，創作應誠實回應當下，並透過作品觸動觀者深層的感知與思考。

此外，延續拓展展區的策略，2026年「天空創意節」將與台南市政府合作，首度移展至台南「西市場」，為優選作品創造更寬廣的曝光舞台。

凡具中華民國國籍之個人、公司、法人、社團或學校系所，皆可報名，每人/團隊最多可提案2件。「實驗新秀組」特別保留學生團隊20%保障名額，並設立10組「好點子獎」，每組可獲5,000元獎金，鼓勵青年勇敢築夢。

更多報名資訊請至臺北文創官網查詢。