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誰都能賣藥…衛福部放寬中藥商資格 藥師上凱道嗆部長下台

台灣新聞組／台北5日電
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不滿衛福部於3月18日公告的藥事法解釋令，放寬「經營中藥從業人員」資格，藥師公會全聯會團體4日號召5000位藥師與藥學生，集結凱道高喊「捍衛專業、決不退讓」，並點名衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰下台。（記者潘俊宏／攝影）
不滿衛福部於3月18日公告的藥事法解釋令，放寬「經營中藥從業人員」資格，藥師公會全聯會團體4日號召5000位藥師與藥學生，集結凱道高喊「捍衛專業、決不退讓」，並點名衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰下台。（記者潘俊宏／攝影）

不滿衛福部於3月18日公告的藥事法解釋令，放寬「經營中藥從業人員」資格，藥師公會全聯會昨天號召5000位藥師與藥學生，集結凱道高喊「捍衛專業、絕不退讓」，並點名衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰下台。衛福部表示，該解釋令是健全專業分工、改革中藥販售資格，非放寬門檻，絕非「侵越藥師專業」。

本報系聯合報報導，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，衛福部新增核釋藥事法第103條第二項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」，解釋令違反母法，侵蝕專業且對通過國家考試的藥師極度不公，「我們不能接受」。

黃金舜說，邱泰源將落日條款以行政命令擅自延長成為日出條款，讓未具藥事專業、未經國家考試的特定人員販售中藥，將衝擊民眾用藥安全，「邱泰源部長與蘇奕彰司長公然違法，是最無能的搞怪兩兄弟，應該下台負責」。他認為，不管修幾個學分，應該以藥師國考為標準。

這場抗議活動有大批藥學生挺身而出，舉著標語表達對法治被踐踏的憤怒。黃金舜說，衛福部應撤回中藥解釋令，尊重既有法律與立法初衷，一定要回歸法治，絕不容許專業踐踏，若政府再不善意回應藥師團體訴求，不排除每周到衛福部前抗議。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，藥師與藥劑生投入中藥販賣業比例持續上升，藥師駐店管理家數20年來從421家成長到1279家，愈來愈多藥事人員投身中藥領域，「中藥販售不能走家傳經營、憑經驗販售的老路」。

中醫藥司司長蘇奕彰表示，該解釋令明確釐清適用對象與標準，確立中藥從業人員的專業與實務門檻，非「侵越藥師專業」。他說，中藥商、中藥販賣業者非醫事人員，要求「藥師國考」標準規範並不妥適，解釋令是討論徵詢過各方專業角度，中藥商也沒有妨害藥師進入中藥行業，無僭越藥師調劑專業。

中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂說，依目前定位，中藥商不只是「賣藥的人」，也負責文化推廣、品質管理，但沒有調劑權，也沒有搶調劑權，「如果要經過藥師國考這一關就應該給予調劑權」，藥商讀35個學分已經做很多了，不應再被這樣欺負。

台北中國時報報導，黃金舜是藥界大老，曾被民進黨提名不分區立委，目前亦擔任總統府國策顧問。邱泰源則是醫界出身、曾任立委，去年5月出任衛福部長時，就被黃金舜公開提醒「態度要轉變」，對於各醫療團體的聲音都要有耐心、秉公處理。

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