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黑白集／台電變成「弱勢」 民進黨咎由自取 要自己埋單

黑白集
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今年首季台電又虧損台幣200多億元，負債總額已達2.5兆元。（記者蘇健忠／攝影）
今年首季台電又虧損台幣200多億元，負債總額已達2.5兆元。（記者蘇健忠／攝影）

為因應「川普關稅」，行政院加碼推出台幣4100億元的特別條例，遭質疑胡亂灌水。爭議最大的，莫過於台電原被刪除的1000億元撥補又遭夾帶，捲土重來。可議的是，這筆預算竟以「社會支持」為名編列；賴政府玩弄文字的功力，出神入化。

所謂「社會支持」，行諸政策，是針對「需要幫助的弱勢族群」。台電近乎壟斷電業市場，一年營收金額7000億元，完全無法歸類為「弱勢」，和「川普關稅」也根本扯不上關係。賴政府為了這筆無處安放的撥補，真是殫精竭慮。

換個角度看，說台電是弱勢，倒也不全然悖離事實。在民進黨「反核」神主牌下，台電將獲利最多、汙染最少、供電最穩的核電強行廢除，然後被迫以高價購買風電、光電。「肥綠電，瘦台電」的虧損苦果，台電只能自己吞。面對「綠色執政」，台電確實是任君擺布的弱勢。

但這種弱勢，畢竟不是需要社會支持的弱勢。能源政策錯誤，民進黨政府卻拒不調整，是咎由自取。要彌補虧損，應由民進黨支付，不能用人民納稅款支付。如果發電政策不扭曲，台電年年賺錢，哪裡需要補貼？

今年首季台電又虧損200多億元，負債總額已達2.5兆元。賴政府用台電「弱勢」騙補助，自己洩了底。台電變弱勢，冤有頭債有主，請民進黨自己埋單。（轉載自聯合報）

民進黨 川普 關稅

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