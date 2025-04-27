全台「中藥商」跌破7000家 他做了一甲子嘆等不到國考

中藥行去年跌破7000家，中藥團體示警，十年後恐凋零至不到3000家；圖為台北市中藥公會副理事長林琮凱為民眾抓藥。(記者曾吉松／攝影)

走進中藥行抓一帖菊花茶、買當歸和枸杞入菜是許多人的日常，但中藥行正在從街頭巷尾消失。

衛福部統計，中藥商從業者從2005年的1萬2168人，去年僅有7875家，首度跌破7000家，中藥團體示警，再不止跌，10年後恐凋零至不到3000家。

面對近期藥師團體對藥事法103條解釋令引發的紛擾，台北市中藥商業公會前理事長林進益說，自己從22歲投入中藥產業開始，現在80歲了，一甲子的中藥產業豐富歷練，也擔任中藥材炮製持續教育訓練課程講師，至今卻等不到國家給的一場專業人員考試。

林進益認為，國家應有中藥專門科系或學校，但這次想讓符合資格的可登記為中藥販賣業藥商，就被打壓。林進益的兒子、現任台北市中藥公會副理事長林琮凱直言，「如果有應有的考試權利，今天這個產業不會這麼淒慘」，49歲的他希望下一代能接棒，但如果孩子得經歷他現在碰到的問題，那轉換跑道或許更好。

「沒有人要跟藥師爭調劑權」，林琮凱強調，做中藥材必須四處看、四處走，例如到蒙古找藥材、到越南 看肉桂的源頭處理，「藥師要做嗎？」

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才也說，目前部分藥局 兼賣科學中藥，就自稱中西藥局，宣稱中藥行沒有凋零，但傳統中藥行賣的是當歸黃耆等藥材，無法相提並論。

中央大學歷史研究所特聘教授兼所長皮國立表示，現代人買的中藥，很多都是科學中藥，炮製技術、藥材保存等都存在中藥行經營者記憶中，這些知識必須延續，否則整體中醫發展滑落將可預見。