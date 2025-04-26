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曾與先進光打官司 傳大立光「和解前」內線交易 被搜

記者劉芳妙、曾健祐／台北26日電
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上市光學大廠大立光25日驚傳遭搜索，檢方複訊後認定大立光經理等4人涉嫌內線交易。(本報資料照片)
上市光學大廠大立光25日驚傳遭搜索，檢方複訊後認定大立光經理等4人涉嫌內線交易。(本報資料照片)

大立光昨日驚傳遭搜索，台中地檢署指揮調查局兵分多路帶回9人，初步認定涉及違法內線交易案，目前全被帶回複訊中；大立光下午發重訊回應，以第三方身分配合法務部調查局於昨日下午至公司進行調查，本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

台中地檢署指出，2024年9月經調查局台北市調查處報指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件。中檢昨日指揮台北市調查處，持法院核發搜索票搜索台中市與台北市等15處所，通知9名犯罪嫌疑人、一名證人到案說明。

檢方表示，本案是大立光2021年間在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息、至消息公開前之禁止交易期間，違法股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪嫌。

據了解，全案與大立光十多年前控訴先進光違反著作權案相關。當時兩家一路打官司打到智財法院二審，最後達成和解。在大立光發布和解重訊前夕，卻有內部員工掌握內線，交易會被影響到的公司股票。

中檢昨天搜索帶回1名大立光員工、數名先進光員工等人，不排除為高階主管，詳細身分、職級目前仍待證實。

台中地檢署2013年偵辦大立光控告先進光侵害著作權案。台中地院2021年1月，依擅自以重製之方法侵害他人著作財產權，判4名工程師及先進光主管6個月徒刑、先進光罰金60萬元台幣；但上訴智慧財產及商業法院時，二審5人均獲緩刑，智財法院認定4名工程師利用重製方法，侵害大立光著作權。

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