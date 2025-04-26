台灣經濟研究院下修GDP 今年經濟成長2.91%

台灣經濟研究院昨下修今年經濟成長率預測，預估今年全年經濟成長率為2.91%，較1月預測值下修0.51個百分點，其中美國關稅 戰衝擊就占了0.24個百分點，另外0.27個百分點則來自主計總處數據調整基期墊高影響，今年經濟成長將呈現「前高後低」格局。

台經院院長張建一指出，2.91%的預測數據跟國際貨幣 基金組織（IMF）日前逆勢上修台灣今年經濟成長展望至2.9%，相當接近。至於為什麼台經院對於今年全年GDP沒有下修那麼誇張？主要是因為第一季經濟成長率不錯、第二季則有短急單湧現，這些急單來自美國及東南亞 的資通訊相關產品，今年前兩季「台灣景氣存有超額利潤」。

對於現在短急單湧現，市場瘋狂採購生產，增添下半年的景氣不確定性，台經院景氣預測中心主任孫明德形容是「寅吃卯糧」。

張建一示警，台灣景氣目前只能看到第二季，90天之後有什麼變化很難預料，因為現在關稅談判好像在漫天喊價。這樣的不確定性也反映在3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎，甚至偏向悲觀的態度。