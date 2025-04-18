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病危翁奮力寫lucky 家人帶愛犬照片錄叫聲 他含笑瞑目

台灣新聞組／台北18日電
生離死別的人生課題，需要用一輩子學習；示意圖。（圖／123RF）
生離死別的人生課題，需要用一輩子學習；示意圖。（圖／123RF）

在醫院總會面臨到生離死別的場景。一名護理師林婷發文表示，在ICU(加護病房)時總會有些插管說不出話但想寫字的病人，透露曾遇到一名80幾歲的榮民，當下用盡全力寫了一個英文單字，讓全家人都看哭了。此文一出也讓許多網友淚崩。

林婷在臉書發文，有一位80幾歲的榮民讓她印象深刻，他因為敗血症嚴重嘴巴插著管子，並有多重器官衰竭。他生病前有告訴他家人放棄急救不要讓他痛苦，家人也遵從他的意見，簽下了放棄急救同意書。

在ICU時，阿伯開始意識薄弱，因為探視時間短暫，家人只要看到他盡力想表達就會拿紙筆給他寫，他當下用盡全力寫了一個英文單字「lucky」，全家人都看哭了。

後來才得知，lucky是陪伴阿伯九年的狗狗，也得知阿伯想要見lucky了。因此家人帶了lucky照片，也錄了lucky的叫聲給阿伯聽，阿伯笑了。最後阿伯失去意識時家人用平板跟lucky視訊，lucky看到了最熟悉的阿公興奮的舔平板、跳來跳去，感覺阿伯有聽到聲音，眼角都泛淚，但這時卻已經無力張開眼睛看lucky一眼。

家屬們也對阿伯承諾，會好好照顧lucky，請他不用擔心。當天晚上，阿伯就沒有痛苦的去當天使了。林婷說，在ICU，雖然生命充滿了挑戰，但人間處處都有真情。

不少網友見文也淚崩，「看哭了，生離死別的人生課題，需要用一輩子學習」、「這篇太催淚」、「看了忍不住都想哭，要時時感恩父母在身邊的日子」、「洋蔥超大」、「忍不住淚流滿面」、「天使般的護理師，請大家要尊重她們的專業」。

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