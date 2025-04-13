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大甲媽今回鑾 白沙屯媽進香上看27萬人

記者黑中亮、趙容萱、胡蓬生／台中13日電
大甲媽預計13日晚回鑾鎮瀾宮安座，不少隨香步行信徒12日上午提前走到清水中山路，享受沿途點心站美食。(記者黑中亮／攝影)
大甲媽預計13日晚回鑾鎮瀾宮安座，不少隨香步行信徒12日上午提前走到清水中山路，享受沿途點心站美食。(記者黑中亮／攝影)

大甲鎮瀾宮媽祖進香預計今晚回鑾安座，昨天凌晨3時通過大度橋回到台中市時，大批隨香信眾綿延超過10公里，場面壯觀，沿途排隊鑽轎腳人潮雖讓鑾轎不得不放慢腳步，但也體現民眾對媽祖信仰的熱情。

大甲媽鑾轎今年急行軍，僅在王田天和宮短暫休息，沿途各接駕點停留時間也不長，雖然熱情信眾排隊鑽轎腳，但昨天凌晨3時46分在警方護送下通過大度橋，仍比去年早12分鐘；由於台中海線天氣炎熱，不少信眾上午提前走到清水中山路，隊伍綿延逾10公里，沿途補給站不少美食，讓香客直呼「感謝大甲媽賜福」。

苗栗拱天宮白沙屯媽徒步進香預計5月1日（農曆4月5日）出發，截至昨天中午已有26萬人報名，由於報名「上不封頂」，人數持續增加中，今年會有多少人報名，各界都很好奇。

白沙屯媽進香人數年年成長，鑒於去年17.9萬人報名，廟方今年準備23萬件背心給香客，未料報名第7天就發完。廟方雖持續供應進香帽、毛巾和臂章給後來報名的香客，但為了趕製，8日起暫停受理報名，直到昨天才重新開放。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，雖然現在沒有背心，但帽子、毛巾和臂章供應無虞，報名費從700元減為500元。

今年進香行程是5月1日「登轎」出發、5月11日下午回宮，可能出發和回宮都是假日，所以報名情況踴躍，預估今年會有27萬人參加。

大甲媽12日由烏日警方護駕，預計13日晚回鑾鎮瀾宮安座。（圖／警方提供）
大甲媽12日由烏日警方護駕，預計13日晚回鑾鎮瀾宮安座。（圖／警方提供）

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