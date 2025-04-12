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放棄科技業改捧國營鐵飯碗 他打破「差一點」考試魔咒

記者陳宛茜／台北即時報導
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劉彥辰生活照。（劉彥辰提供）
劉彥辰生活照。（劉彥辰提供）

劉彥辰大學念理工系，畢業後一度面試大家眼中的夢幻職業—科技業工程師，也順利拿到錄取通知。但他發現自己更嚮往朝九晚五的穩定生活，毅然決定轉換跑道報考台灣經濟部國營事業。他選企管組想從事人事行政工作，等於打掉重練，當了整整兩年的全職考生。他形容考試就是「一場不停的馬拉松」，而跑到終點的秘訣就是「相信自己一定能考上」

劉彥辰總計考了四次國營事業聯招，前三次都只是「差一點」，與金榜題名擦身而過。第一次差一點多分、第二次差兩點多分、第三次的差距更少，只差零點六分。連續三次「差一點」，讓他開始憂心自己考運是否太差，「我每次考完都覺得自己可以考上，沒想到一直差一點」。

很多考生面臨這種「差一點」都會怪罪考運，但劉彥辰個性「不服輸」，想找出自己「差一點」的關鍵。他收到成績單後都會複查成績，研究自己到底「差在哪裡」—是申論題不夠長篇大論？答題內容太照本宣科?缺乏個人觀點？他也會上網去看高分考生的心得文，從中找到自己備考的盲點。

談到讀書秘訣，劉彥辰表示，每次上課完畢，他都會利用空閒時間回想自己今天學了甚麼、試著重新默背一次，確認是否已經吸收。他會運用洗澡、運動或搭車的零碎片段時間，回想當天學習的內容，這種時間的溫習反而特別有效果。

很多考生上考場，會緊張到失去平常水準。劉彥辰表示，他會多去參加類似考試、熟悉考場的氛圍。他也找到自己獨特的應考儀式—利用考試清場的時間閉眼深呼吸和冥想，讓自己頭腦回到清明的狀態、並用平常心應考。

從理工轉企管，劉彥辰說自己一開始聽不懂經濟學，只能反覆聽課、重複寫考古題，從書本和考卷中一題題、一行行累積滿足感、找到成就感，「滿足感和成就感就是支持我讀書的動力」。

當全職考生時，劉彥辰身邊朋友都在工作賺錢，坦承自己壓力山大，也擔心與社會脫節，「我每天都在思考同一個問題，是不是要繼續考下去」。而每次接到成績單，他都會給自己一個禮拜的時間思考「要不要繼續？」而支撐下去的信念是「相信自己一定考上。」他建議考生害怕迷茫時多找身邊親友聊天、排解煩悶。

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