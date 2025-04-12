台央行穩定匯率籲廠商避險 會適當調節達「動態穩定」

央行總裁楊金龍出席立院專案報告備詢。（記者曾原信／攝影）

美國雖然暫緩對台課徵對等關稅32%，外界更憂心美國總統川普是否會再將觸角延伸至匯率 ，恐導致新台幣未來被迫升值。中央銀行總裁楊金龍昨（11）日提出兩項對策，第一，廠商要避險，第二，如果匯率波動太大的時候，央行 會做適當調節，讓波動達成「動態穩定」。

立法院會昨日邀請行政院長卓榮泰 針對「對等關稅衝擊因應作為」進行專案報告。卓榮泰答詢時坦言，政府已有預期，將來匯率可能是一場相當艱辛、互相的搏鬥。卓揆強調，台灣對匯率不是高度由政府操縱，市場的匯率自由，央行有責任在長期穩定地觀察整體匯率、穩定市場的運作，而不是一直去干涉。

國民黨立委謝依鳯質詢，以出口為導向的台灣而言，台幣應該要貶值才有對出口有利，這恰好與美國目標不同。川普政府希望美元可以貶值，這對依賴出口的台灣產業，造成的衝擊應該不小，列席備詢的央行總裁楊金龍被問到是否有信心新台幣的匯率能面對這波關稅衝擊？他表示，「當然有信心」。

楊金龍回應，外匯市場是由供需來決定的，它是一個市場價，不是由誰來決定它的匯率。他強調，匯率的波動是由市場決定，並非是由一人或一個國家決策。

至於未來一旦出現匯率波動，楊金龍提出兩項對策，首先台灣廠商必須要有避險工具，再來就是央行當然要盡力維持匯率波動的穩定，當市場波動過大時，央行就會適時地做調整，簡言之，央行要做的就是讓匯率可以動態穩定。

楊金龍強調，長久以來，新台幣都是維持相當的動態穩定，他還指出，銀行有相當多的避險工具，能讓中小微企業來運用。

行政院長卓榮泰也表示，政府可以向業界保證的是，新台幣長期會維持穩定的趨勢，「我們應該可以看得到」。